Sarıyer'de AVM'deki silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

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AVM'de dün akşam saat 20:20 sıralarında yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde AVM'deki bir restorana gelen 6 kişilik grup, oturup sohbet etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat sonra 10 kişilik bir grup, restoranda oturan grubun yanına geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerini darp ettiği esnada iki gruptan da birkaç kişi birbirlerine silah çekti.

8 KURŞUNLA VURULMUŞ

Karşılıklı çatışmanın yaşandığı kavgada baldırından 8 kurşunla yaralanan Azerbaycan uyruklular Rakif A. ve baldırından 3 kurşunla yaralanan Mehraj K. ile ayak parmağından yaralanan İran uyruklu Sayeed Alireza A., Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Kulam İ. ve olay yerinden kaçarken yere düşerek yaralanan Fatih Mehmet K. Ayazağa’daki özel bir hastaneye kaldırılırken, bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Azer A. ise Eyüpsultan'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca restoranın çeşitli yerlerine ve vale noktasına da kurşun isabet ettiği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri olayın karışanları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

ÇATIŞMANIN ORTASINDA LİMONATA KEYFİ

Silahların patlaması ile kafede yemek yiyenler büyük bir panik yaşarken restorandakiler pannikle kaçıştı. O sırada yabancı uyruklu bir kişi dikkat çekti.

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Gözden Kaçmasın Çatışmanın ortasında limonata içmeye devam etti! Haberi Görüntüle

Kafedeki masada oturan yabancı uyruklu kişi, hem limonatasını içti hem de kavga anının görüntüsünü çekti. Panik dolu anların en rahat kişisi o anları da sosyal medyada paylaştı.