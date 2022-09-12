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Sarıyer'de AVM'deki silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

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#İstanbul#Sarıyer#AVM
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 13:46

İstanbul Ayazağa’daki bir alışveriş merkezinde yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Kavga öncesi 6 kişilik bir grubun restoranda oturduğu, 2 saat sonra yanlarına gelen 10 kişilik grupla tartıştıkları, tartışmanın kavgaya döndüğü öğrenildi. Kavgada Azerbaycan uyruklu şahıslardan birinin 8 yerinden vurularak yaralandığı ortaya çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga sırasında çatışmanın ortasında limonata içen yabancı uyruklu kişi de dikkat çekti.

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AVM'de dün akşam saat 20:20 sıralarında yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde AVM'deki bir restorana gelen 6 kişilik grup, oturup sohbet etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat sonra 10 kişilik bir grup, restoranda oturan grubun yanına geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerini darp ettiği esnada iki gruptan da birkaç kişi birbirlerine silah çekti.

Sarıyerde AVMdeki silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

8 KURŞUNLA VURULMUŞ

Karşılıklı çatışmanın yaşandığı kavgada baldırından 8 kurşunla yaralanan Azerbaycan uyruklular Rakif A. ve baldırından 3 kurşunla yaralanan Mehraj K. ile ayak parmağından yaralanan İran uyruklu Sayeed Alireza A., Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Sarıyerde AVMdeki silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

Bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Kulam İ. ve olay yerinden kaçarken yere düşerek yaralanan Fatih Mehmet K. Ayazağa’daki özel bir hastaneye kaldırılırken, bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Azer A. ise Eyüpsultan'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca restoranın çeşitli yerlerine ve vale noktasına da kurşun isabet ettiği bilgisine ulaşıldı.

Sarıyerde AVMdeki silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri olayın karışanları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

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ÇATIŞMANIN ORTASINDA LİMONATA KEYFİ

Silahların patlaması ile kafede yemek yiyenler büyük bir panik yaşarken restorandakiler pannikle kaçıştı. O sırada yabancı uyruklu bir kişi dikkat çekti.

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Çatışmanın ortasında limonata içmeye devam ettiÇatışmanın ortasında limonata içmeye devam etti!Haberi Görüntüle

Kafedeki masada oturan yabancı uyruklu kişi, hem limonatasını içti hem de kavga anının görüntüsünü çekti. Panik dolu anların en rahat kişisi o anları da sosyal medyada paylaştı.

Sarıyerde AVMdeki silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

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#İstanbul #Sarıyer#AVM

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