Sarıyer'de aracıyla uçuruma yuvarlandı! Gören ekiplere haber verdi...

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza saat 15.00 sıralarında Garipçe Mahallesi Mezarlık Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Emre Kurban'ın kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan aşağı yuvarlandı. Sürücü Emre Kurban otomobil içinde sıkıştı. Uçurumdan otomobilin uçtuğunu gören çevredekiler bir yandan sürücünün yardıma koşarken, bir yandan da itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobili halatla bağlayarak sabitledi. Ardından otomobil içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda sürücü Emre Kurban sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurban, sedyenin ucuna bağlanan halat yardımıyla uçurumdan yukarı çekildi. Ambulansa alınan sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

"KENDİSİNE CESARET VERMEYE ÇALIŞTIK"

Kazadan sonra yardıma koşanlardan Sedat Kamburoğlu, "Ben aracımla aşağıdan geliyordum. Bir terslik olduğunu anladım. Çıkıp baktığımda bir araç aşağıya uçmuştu. Aracın yanına gittik, baktık içerisinde kardeşimizi gördük. Adı Emre. Sürekli konuştuk kendisiyle. Benden önce görenlerin anlattığına göre buradan gelip dönmek isterken virajı alamamış direkt aşağıya uçtuğunu söylediler. İndiğimizde araba ters dönmüştü, içerde de başının sıkıştığını sürekli söylüyordu. Ters bir vaziyetteydi. Secde pozisyonunda duruyordu. Kendisine cesaret vermeye çalıştık. Arkadaşlar da geldiler. Gerekeni yaptılar." şeklinde konuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara