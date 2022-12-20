Sarıyer'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo yandı

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Sarıyer Pınar Mahallesi, Nehir Sokak'ta dün saat 15.30 sıralarında bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer binalara da sıçradı. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosuna ait, tiyatro dekorlarının ve kuklaların bulunduğu depo da alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürülen yangında dekorların bulunduğu depo küle döndü.

ALİ POYRAZOĞLU: DURMAK YOK.. YARIN YENİDEN BAŞLIYORUZ



Ali Poyrazoğlu deponun yandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Poyrazoğlu yaptığı paylaşımda, "Canım çok sıkkın. 50 önce kurduğum tiyatromun büyük deposu yandı bugün. Bütün dekorlar, ses ışık sistemleri.. Bir tiyatro müzesi için oluşturduğum 200 kukla, büyük bir maske koleksiyonu.. Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı.. Durmak yok.. Yarın yeniden başlıyoruz." dedi.

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