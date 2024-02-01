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Sarıyer'de ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar: 1 kişi gözaltına alındı

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#Sarıyer#ABD Başkonsolosluğu#Gözaltı
Sarıyerde ABD İstanbul Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar: 1 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 13:54

İstanbul Sarıyer’de bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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İstanbul Sarıyer'de saat 12.00 sıralarında ABD İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi girmeye çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü. Konsolosluğa girmeye çalışan şüphelinin yere yatırılarak kelepçelendiği ve polis otosuna bindirildiği anlar kameraya yansıdı.

Sarıyerde ABD İstanbul Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar: 1 kişi gözaltına alındı

Konsolosluğa girmek isterken yakalanan şüphelinin yakalandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, polisin yakaladığı şüpheliyi yere yatırarak kelepçelediği ve daha sonra ayağa kaldırarak üst araması yaptığı görülüyor. Şüphelinin polis otosuna bindirildiği anlarda görüntülere yansıdı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sarıyerde ABD İstanbul Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar: 1 kişi gözaltına alındı

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#Sarıyer#ABD Başkonsolosluğu#Gözaltı

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