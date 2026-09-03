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Sarıyer'de 8 kişinin kurtarıldığı yangında can pazarı! "Söndürmeye çalıştım ama nefes alamadım"

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#Sariyer Yangin#Ahmet Uyar#İtfaiye Ekipleri
Sarıyerde 8 kişinin kurtarıldığı yangında can pazarı Söndürmeye çalıştım ama nefes alamadım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 17:16

Sarıyer Maden Mahallesi’nde 4 katlı binanın zemin katındaki kurutma makinesinden çıkan dumanlar tüm binayı sararken, üst katlarda mahsur kalan 8 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Alevlere ilk müdahaleyi yapmaya çalışan Ahmet Uyar, "Söndürmeye çalıştım ama nefes alamayınca 'Bu iş beni aşıyor' dedim, hemen 112’yi arayıp 'Yangın var' diye bağırdım" diyerek dehşet anlarını anlattı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Maden Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki 4 katlı binanın zemin katında bulunan kurutma makinesinde yangın çıktı. Makineden yükselen alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sarıyerde 8 kişinin kurtarıldığı yangında can pazarı Söndürmeye çalıştım ama nefes alamadım

8 KİŞİ İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI

Yangın nedeniyle binanın üst katlarında Esengül K., Hüseyin K., Elifnaz K., Mert S., Zeynep Meva K., Gülay A., Elif Tuğba B. ve Mina Elçin B. mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, 8 kişiyi merdiven yardımıyla binadan tahliye etti. Tahlye edilen bina sakinlerine sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği verildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken binada bir süre soğutma çalışması yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binadaki dairelerden birinde temizlik işçisi olarak çalışan Gülcan Y. (50), yangının yatak odasındaki kurutma makinesinden çıktığını söyledi. Site sakinleri yangın sırasında kısa süreli panik yaşadı.

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Sarıyerde 8 kişinin kurtarıldığı yangında can pazarı Söndürmeye çalıştım ama nefes alamadım

'SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM AMA NEFES ALAMADIM'

Olayla ilgili konuşan Ahmet Uyar, "Herkesin başına gelebiliyor. Aşağı katta kurutma makinesi alevlendi. Apartmanda yangın ve duman vardı. Söndürmeye çalıştım ama nefes alamayınca, ‘Bu iş beni aşıyor’ dedim. Hemen 112’yi aradım. Apartmanda ‘Yangın var’ diye bağırdım. Görüyorsunuz etrafı zaten. Kurtulabilenler kurtuldu. Cana geleceğine mala gelsin. Herkesin başına gelebilir. İnsanlar başlarına gelmeden hayal edemiyor. Orman yangınları bütün dünyayı etkiliyor. Gerçekten bilinçli olmak lazım ve itfaiyeye güvenin arkadaşlar. Apartmanda 6 daire var galiba, 7 daire var. Biz ve alt kattakiler hemen çıktık. Üst kattakiler de itfaiye tarafından kurtarıldı" dedi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Sarıyerde 8 kişinin kurtarıldığı yangında can pazarı Söndürmeye çalıştım ama nefes alamadım

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#Sariyer Yangin#Ahmet Uyar#İtfaiye Ekipleri

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