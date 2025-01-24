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Sarıyer'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

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#Kaza#Polis#Araç
Sarıyerde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 04:58

İstanbul Sarıyer’de 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, yolun bir kısmı geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MK 0398 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek ışıklarda bekleyen araçlara çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yararlanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluşurken, bir ambulansın yoğun trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Kazaya karışan 1 hafif ticari araç,1 minibüs ve 5 otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırılırken, trafik akışı normal seyrine döndü.

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#Kaza#Polis#Araç

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