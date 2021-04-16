Yılmaz OKUR / İSTANBUL (DHA)
Son Güncelleme:
Sarıyer'de 4 katlı binanın çatısında yangın paniği
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yemek firmasına ait 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
SARIYER'de yemek firmasına ait 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara