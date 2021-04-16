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Gündem
Yılmaz OKUR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 15:09 | Son Güncelleme:

Sarıyer'de 4 katlı binanın çatısında yangın paniği

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Sarıyer'de 4 katlı binanın çatısında yangın paniği

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yemek firmasına ait 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

SARIYER'de yemek firmasına ait 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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