×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sarıyer'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Sarıyer#Zincirleme Kaza
Sarıyerde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 17:49

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen 3 araca çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü Ece Naz Yazgan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ECE 325 plakalı otomobil, refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen Melek Yelbay idaresindeki 34 HGC 329 plakalı otomobile çarptı.

4 KİŞİNİN HAFİF ŞEKİLDE YARALANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Kazanın etkisiyle savrulan araç, bir otomobile daha çarptıktan sonra 34 LAS 767 plakalı servis minibüsüne vurdu. 4 aracın karıştığı zincirleme kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hasar oluşan servis minibüsünün boş olduğu öğrenilirken 2 otomobilde bulunan 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polis ekibi caddede trafik güvenliği sağlarken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMSB: İrandan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik füze imha edildiMSB: İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik füze imha edildiHaberi görüntüle


Sarıyerde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
KAZA NEDENİYLE YOĞUNLUK OLUŞTU

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde de oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden çekiciyle kaldırılması üzerine normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

Gözden Kaçmasınİran’da yeni dönem: Mücteba Hamaney ile ülkeyi nasıl bir süreç bekliyor ‘Babasının devamlılığını sağlayacak bir isim ama…’İran’da yeni dönem: Mücteba Hamaney ile ülkeyi nasıl bir süreç bekliyor? ‘Babasının devamlılığını sağlayacak bir isim ama…’Haberi görüntüle

Sarıyerde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Sarıyer#Zincirleme Kaza

BAKMADAN GEÇME!