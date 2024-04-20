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Sarıyer'de 2 otomobil ve bir kamyonetin karıştığı kazada 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyer#TEM Otoyolu#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 09:25

İstanbul'da Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde iki otomobil ile bir kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne İstikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil ve bir kamyonetin karıştığı kazada bariyerlere çarpan kamyonet yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonetten çıkarılan şoför ile kazaya karışan otomobillerde bulunan 4 yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik tek şeritten verildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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#Sarıyer#TEM Otoyolu#Trafik Kazası

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