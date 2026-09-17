×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sarıyer'de 14 yaşındaki şüpheli kalaşnikofla havaya ateş açtı: Silahı koltuk süngerine saklamış!

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyere Kalaşnikoflu Dehşet#Çocuk Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi#Koltuk Süngerine Saklanmış Silah
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 11:19

Sarıyer'de aralarında husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açan 14 yaşındaki K.D., polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin silahı metruk binadaki koltuk süngerine sakladığı ortaya çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden çocuk şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre K.D., aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla, husumetlisinin evinin önüne gelerek kalaşnikofla havaya ateş açtı. İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine gitti. Yerde bulunan 5 boş kovan bulan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek konuyla ilgili çalışma başlattı.

Sarıyerde 14 yaşındaki şüpheli kalaşnikofla havaya ateş açtı: Silahı koltuk süngerine saklamış

KOLTUK SÜNGERİNE SAKLAMIŞ

Görüntülerde ateş açanın K.D. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. K.D.’nin yanında B.D. (16) ve D.Ç.’nin (16) de bulunduğu tespit edildi. K.D.’nin evin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Sarıyerde 14 yaşındaki şüpheli kalaşnikofla havaya ateş açtı: Silahı koltuk süngerine saklamış

Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayda kullanılan kalaşnikofu 2 katlı metruk bir binada buldu. K.D.’nin silahı, koltuk süngerini keserek içine yerleştirdiği ve lacivert renkli bir çantaya sakladığı belirlenirken, silaha el konuldu.

Sarıyerde 14 yaşındaki şüpheli kalaşnikofla havaya ateş açtı: Silahı koltuk süngerine saklamış

POLİS SALDIRI GİRİŞİMİNİ ÖNLEDi

Bölgede çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri bir akaryakıt istasyonu önünde şüpheli davranışlar sergileyen B.S.’yi durdurdu. Üst aramasında üzerinde ruhsatsız tabanca bulunduğu tespit edilen B.S. gözaltına alındı. Bu sırada görevli polislere direnen Serkan E. (49), Hakan E. (27) ve Haktan E. (23) de gözaltına alındı.

Sarıyerde 14 yaşındaki şüpheli kalaşnikofla havaya ateş açtı: Silahı koltuk süngerine saklamış

2 ÇOCUK ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İşlemlerinin ardından Serkan E. ve Hakan E. serbest bırakıldı. K.D. ise, 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', B.S. ise 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. K.D. ve B.D.’nin 2’şer, Serkan E.’nin 8, Hakan E.’nin 3, Haktan E.’nin ise 5 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Sarıyerde 14 yaşındaki şüpheli kalaşnikofla havaya ateş açtı: Silahı koltuk süngerine saklamış

 

Gözden KaçmasınAfyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklamaAfyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarıyere Kalaşnikoflu Dehşet#Çocuk Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi#Koltuk Süngerine Saklanmış Silah

BAKMADAN GEÇME!