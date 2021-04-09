Sarıyer Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Sarıyer'in ve mahallelerinin Posta Kodları
Tüm ülke ve şehirlere göre belirlenen posta kodu, elektronik konum bildirmek için oldukça önemli bir uygulamadır. Elektronik konum içinse Türkiye'nin il ve ilçeleri ile birlikte mahalleleri için posta kodu bulunur. Sarıyer posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Sarıyer'in ve mahallelerinin posta kodları nedir? İşte, tüm detaylar.
Türkiye'de bulunan 81 ilin ve bu illerde bulunan ilçe ve mahallerinin kendilerine özel posta kodları bulunmaktadır. Bu posta kodları 5 haneli rakamlardan oluşmaktadır.
Sarıyer Posta Kodu Kaçtır?
Sarıyer İstanbul'da bulunan ilçelerimizden biridir. Avrupa Yakasında bulunmaktadır. Denizi ve sahili bulunduğu için İstanbul'un en çok rağbet gören ilçelerinden biridir. Bu nedenle de gelişmişlik düzeyi de yüksek seviyede olmaktadır. Sarıyer ilçesinin posta kodu 34396'dır.
İstanbul'un İlçesi Sarıyer'in ve Mahallelerinin Posta Kodları
Sarıyer ilçesinin mahallelerinin de posta kodu vardır. Bu posta kodları şu şekildedir:
Ayazağa Mahallesi34396
Huzur Mahallesi: 34396
Kemer Mahallesi: 34473
Merkezbahçeköy Mahallesi: 34473
Yenimahalle Mahallesi: 34473
Büyükdere Mahallesi: 34453
Çayırbaşı Mahallesi: 34453
Kazımkarabekir(dağevleri) Mahallesi: 34453
Kocataş Mahallesi: 34453
Pttevleri Mahallesi: 34453
Emirgan Mahallesi: 34467
Reşitpaşa Mahallesi: 34467
İstinye Mahallesi: 34460
Pınar Mahallesi: 34460
Poligon Mahallesi: 34460
Maslak Mahallesi: 34398
Demirci Mahallesi: 34450
Garipçe Mahallesi: 34450
Gümüşdere Mahallesi: 34450
Kısırkaya Mahallesi: 34450
Kumköykilyos Mahallesi: 34450
Rumelifeneri Mahallesi: 34450
Uskumruköy Mahallesi: 34450
Zekeriyaköy Mahallesi:34450
Baltalimanı Mahallesi: 34470
Fatihsultanmehmet Mahallesi: 34470
Rumelihisarı Mahallesi: 34470
Maden Mahallesi: 34450
Rumelikavağı Mahallesi: 34450
Sarıyermerkez Mahallesi: 34450
Yeni Mahallesi: 34450
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