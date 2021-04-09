Sarıyer Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Sarıyer'in ve mahallelerinin Posta Kodları

Türkiye'de bulunan 81 ilin ve bu illerde bulunan ilçe ve mahallerinin kendilerine özel posta kodları bulunmaktadır. Bu posta kodları 5 haneli rakamlardan oluşmaktadır.

Sarıyer Posta Kodu Kaçtır?

Sarıyer İstanbul'da bulunan ilçelerimizden biridir. Avrupa Yakasında bulunmaktadır. Denizi ve sahili bulunduğu için İstanbul'un en çok rağbet gören ilçelerinden biridir. Bu nedenle de gelişmişlik düzeyi de yüksek seviyede olmaktadır. Sarıyer ilçesinin posta kodu 34396'dır.

İstanbul'un İlçesi Sarıyer'in ve Mahallelerinin Posta Kodları

Sarıyer ilçesinin mahallelerinin de posta kodu vardır. Bu posta kodları şu şekildedir:

Ayazağa Mahallesi34396

Huzur Mahallesi: 34396

Kemer Mahallesi: 34473

Merkezbahçeköy Mahallesi: 34473

Yenimahalle Mahallesi: 34473

Büyükdere Mahallesi: 34453

Çayırbaşı Mahallesi: 34453

Kazımkarabekir(dağevleri) Mahallesi: 34453

Kocataş Mahallesi: 34453

Pttevleri Mahallesi: 34453

Emirgan Mahallesi: 34467

Reşitpaşa Mahallesi: 34467

İstinye Mahallesi: 34460

Pınar Mahallesi: 34460

Poligon Mahallesi: 34460

Maslak Mahallesi: 34398

Demirci Mahallesi: 34450

Garipçe Mahallesi: 34450

Gümüşdere Mahallesi: 34450

Kısırkaya Mahallesi: 34450

Kumköykilyos Mahallesi: 34450

Rumelifeneri Mahallesi: 34450

Uskumruköy Mahallesi: 34450

Zekeriyaköy Mahallesi:34450

Baltalimanı Mahallesi: 34470

Fatihsultanmehmet Mahallesi: 34470

Rumelihisarı Mahallesi: 34470

Maden Mahallesi: 34450

Rumelikavağı Mahallesi: 34450

Sarıyermerkez Mahallesi: 34450

Yeni Mahallesi: 34450

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