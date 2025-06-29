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Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda denize giren 2 kişi kayboldu

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#Sarıyer#Kısırkaya Plajı#Kayıp
Sarıyer Kısırkaya Plajında denize giren 2 kişi kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 13:37

Sarıyer, Kısırkaya Plajı'nda olumsuz hava koşullarına ve uyarılara aldırış etmeden denize giren Sedat Yağız (22) ve Enes Açıkça (18), dalgalara kapılarak kayboldu. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmaları sürerken, olaydan haberdar olan ailelerin sahildeki endişeli bekleyişi devam ediyor.

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Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Sultangazi'den yüzmek için gelen Sedat Yağız ve Enes Açıkça, olumsuz hava koşullarına ve uyarılara aldırış etmeden denize girdi. Ancak iki genç, kısa süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler yardım etmeye çalıştı ancak gençler bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dalgıçlarla su altını tararken, botlarla da su yüzeyinde arama yaptı. Ancak yapılan çalışmalara rağmen gençlere henüz ulaşılamadı.

Sarıyer Kısırkaya Plajında denize giren 2 kişi kayboldu

AİLELERİN GÖZYAŞLI BEKLEYİŞİ

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Olayı haber alan Sedat Yağız ve Enes Açıkça'nın aileleri de plaja gelerek arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Sahilde gözyaşlarıyla bekleyen aileler, ekiplerden gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

Sarıyer Kısırkaya Plajında denize giren 2 kişi kayboldu

KAYMAKAMLIK UYARIDA BULUNMUŞTU

İstanbul genelinde bugün beklenen fırtına uyarılarının ardından Sarıyer Kaymakamlığı dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, denize girmenin yasaklandığını duyurmuştu. Sarıyer Kaymakamlığı'nın paylaşımında "Son meteorolojik tahminler, değerlendirmeler doğrultusunda yarın 29.06.2025 Pazar günü fırtına nedeniyle dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 29 Haziran Pazar günü geçici olarak Karadeniz kıyı kesimleri içerisinde bulunan plajlarda denize yüzme amaçlı girişlere kapatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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#Sarıyer#Kısırkaya Plajı#Kayıp

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