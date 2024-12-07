Sarıyer Kilyos arası 5 dakikaya inecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada TBM makinasının (tünel sondaj makinası), Türkiye’de Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ilk kez kullanılacağını belirterek, “Türkiye’nin coğrafyası, zengin bir çeşitliliğe sahip olsa da ağırlıklı olarak dağlık arazilerin olması inşaat sektörü için hem bir zorluk hem de yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini zorunlu kılan bir durumdur” ifadelerini kullandı.

TOPLAM UZUNLUĞU 8.2 KİLOMETRE

Tünelin yapım çalışmalarına 2022 yılı mayıs ayında başladıklarını anımsatarak teknik yapısı hakkında bilgiler veren Bakan Uraloğlu, “Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 geliş 2 gidiş şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü yani toplamda 14 kilometre olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8.2 kilometredir. Sarıyer Çayırbaşı Tüneli çıkışından başlayıp KMO Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı’nda son bulan projemiz kapsamında Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere; toplam 2 adet farklı seviyeli kavşak, 198 metrelik 1 viyadük, 2 Aç-Kapa yapısı ve 1 menfez de bulunmaktadır” dedi.

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SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKA KISALACAK

Seyahat süresinin büyük bir oranda azalacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Proje sayesinde mevcut imar yollarına göre mesafeyi de 3 kilometre kısaltarak seyahat süresini 35 dakikadan sadece 5 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 1.7 milyar lira, akaryakıttan 400 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2.1 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 32 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız” dedi.