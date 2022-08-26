Sarıyer çıkmazı

Haberin Devamı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 22 Ağustos’ta başlatılan içme suyu hattı yenileme çalışmaları nedeniyle Sarıyer’in işlek caddelerinden olan Hacı Osman Bayırı Caddesi’nin Beşiktaş yönüne doğru olan istikameti 15 gün süreyle trafiğe kapatıldı ve araç trafiği karşı şeride aktarıldı. Sürücülere de alternatif yol olarak Tarabya Bayırı Caddesi gösterildi. Ancak bu çalışma işe gidiş ve çıkış saatlerinde Sarıyerlilerin adeta kâbusu oldu. Sarıyerliler trafikte saatlerce takıldı. İSKİ’nin çalışmasının 7 Eylül’de sona ermesi ve yolun trafiğe açılması planlanıyor.