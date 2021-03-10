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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 15:11 | Son Güncelleme:

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlarım, Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Ne kadar dikkatli olursak olalım farkında olmadan bizim ya da karşı tarafın yaptığı tek bir ihmalkar davranış bile olumsuz sonuçlar doğurabiliyor ne yazık ki. Karantina süresince evde olacağım. Sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.

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