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Sarılar suç örgütü çökertildi, liderleri rezidansta yakalandı

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#Sarılar#Adana#Suç Örgütü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 10:20

Adana merkezli 5 ilde ‘Sarılar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturmada 102 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt lideri Kenan S.’nin Adana’da rezidansa düzenlenen baskında yakalandığı anlar, kameraya yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu ve silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık gibi 71 ayrı suça karışan ve kendilerini ‘Sarılar’ olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti.

Sarılar suç örgütü çökertildi, liderleri rezidansta yakalandı

Polis, liderliğini Kenan S.’nin yaptığı belirlenen örgüte üye 136 şüpheliye yönelik dün, Adana merkezli 5 ilde, 105 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Sarılar suç örgütü çökertildi, liderleri rezidansta yakalandı

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Operasyonda Kenan S. ile birlikte 102 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız 12 tabanca, 3 av tüfeği, 745 uyuşturucu hap, 1 kilo 655 gram esrar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 34 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Sarılar suç örgütü çökertildi, liderleri rezidansta yakalandı

OPERASYON KAMERADA

Bu arada, örgüt lideri Kenan S.’nin saklandığı Seyhan ilçesindeki rezidansa yapılan baskın, polis kamerasına yansıdı. Kapısı kırılarak girilen dairede arama yapan ekipler, giysi dolabına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Sarılar suç örgütü çökertildi, liderleri rezidansta yakalandı

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü ifade edildi.

Sarılar suç örgütü çökertildi, liderleri rezidansta yakalandı

BAKAN SOYLU, POLİSİ TEBRİK ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu sosyal medya hesabından, “Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz. Adana merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Adana emniyetimize, kahraman polislerimize tebrikler” ifadesiyle paylaştı.

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Sarılar suç örgütü çökertildi, liderleri rezidansta yakalandı

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#Sarılar#Adana#Suç Örgütü

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