‘Sarıklı amiral’ görevden alındı

MİLLİ Savunma Bakanlığı’nın dün düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklama yapan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, ‘Sarıklı amiral’le ilgili soruya, “Söz konusu personel soruşturma başlatıldıktan sonra görevinden alınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Disiplin Kanunu esasları doğrultusunda Yüksek Disiplin Kurulu işlemleri devam etmektedir” yanıtını verdi.



7 AYDA 2 BİN 700 PERSONEL ÇIKARILDI

Binbaşı Kara’nın verdiği bilgilere göre, FETÖ ile mücadele kapsamında TSK’dan 15 Temmuz 2016’dan itibaren 23 bin 427 personel ihraç edilirken, 1869 personel hakkında idari sürecin devam ettiği bildirildi.

1 Ocak–28 Temmuz 2021 tarihleri arasında, 2 bin 713 personel kamu görevinden çıkarıldı, 501 emekli personelin rütbesi geri alındı.

Aynı bilgilendirmeye göre, son iki ayda 40 operasyon yapıldı.



24 Temmuz 2015’ten bugüne 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise 1595 terörist etkisiz hale getirildi. Eş zamanlı olarak icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ise 215 terörist öldürüldü.

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