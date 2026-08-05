Sarıkaya tutuklandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Cem Küçük hakkında, bazı işinsanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikâyetler bulunduğu, İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım söylemlerinin olduğu öne sürülmüştü. 31 Temmuz 2026’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen Küçük, sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

‘ŞANTAJ’ İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya da 3 Ağustos 2026’da İstanbul il jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Sarıkaya dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Sarıkaya, nöbetçi sulh ceza hâkimliğindeki sorgusunun ardından ‘şantaj’ iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Cem Küçük ile aralarında para transferleri bulunan Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri olduğu, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı iddia ediliyor.