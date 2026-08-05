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Sarıkaya tutuklandı

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#Cem Küçük#Tahir Sarıkaya#Şantaj İddiası
Sarıkaya tutuklandı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Temmuz 2026’da gazeteci Cem Küçük hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘şantaj’ iddiasıyla soruşturma başlatmış ve Küçük gözaltına alınmıştı.

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Cem Küçük hakkında, bazı işinsanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikâyetler bulunduğu, İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım söylemlerinin olduğu öne sürülmüştü. 31 Temmuz 2026’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen Küçük, sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

‘ŞANTAJ’ İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya da 3 Ağustos 2026’da İstanbul il jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Sarıkaya dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Sarıkaya, nöbetçi sulh ceza hâkimliğindeki sorgusunun ardından ‘şantaj’ iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cem Küçük ile aralarında para transferleri bulunan Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri olduğu, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı iddia ediliyor.    

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#Cem Küçük#Tahir Sarıkaya#Şantaj İddiası

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