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Sarıkamış'ta bahçeye giren ayı ailesi ev sahiplerini dışarıda bekletti

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#Kars#Boz Ayı#Ev Sahibi
Sarıkamışta bahçeye giren ayı ailesi ev sahiplerini dışarıda bekletti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 09:10

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yavrularıyla birlikte yerleşim alanına inerek bir evin bahçesine giren boz ayı, misafirlikten dönen ev sahiplerinin içeri girmesine engel oldu. Tehlikeye karşı araçlarından inmeyerek bekleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Sarıkamış'ta son günlerde sık sık yerleşim alanlarında görüntülenen boz ayılar, bu kez ilginç görüntülere sahne oldu. İlçe merkezine yavrularıyla birlikte inen anne ayı, yiyecek bulmak amacıyla bir evin bahçesine girdi.

BEKLENMEDİK MANZARA

Bahçede uzun süre dolaşan ayı ve yavruları, çöp ve yiyecek ararken çevreyi de dikkatle kontrol etti. Tam o sırada misafirlikten dönen ev sahipleri, araçlarıyla bahçe kapısına geldiklerinde beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı.

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Sarıkamışta bahçeye giren ayı ailesi ev sahiplerini dışarıda bekletti

SABIRLA BEKLEDİLER

Bahçe kapısının hemen arkasında anne ayı ve yavrularını gören vatandaşlar, tehlikeye karşı araçlarından inmeyerek beklemeyi tercih etti. Ayı ailesinin bahçeden ayrılmasını sabırla bekleyen vatandaşlar, yaşanan ilginç anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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“BU KEZ EV SAHİPLİĞİ SIRASI AYILARDAYDI”

Görüntülerde anne ayının yavrularıyla birlikte bahçede rahat tavırlar sergilediği, araç içerisindeki vatandaşların ise beklediği görüldü. Ayı ailesi bir süre sonra geldikleri yönden uzaklaşınca ev sahipleri araçlarından inerek evlerine girebildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, "Bu kez ev sahipliği sırası ayılardaydı" dedirtti. Sarıkamış'ta yaşanan olay, izleyenlere tebessüm ettirdi.

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#Kars#Boz Ayı#Ev Sahibi

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