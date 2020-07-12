MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSarıkamış'ta aç kalan ayılar çöp konteynerinde yiyecek arıyor
GeriGündem Sarıkamış'ta aç kalan ayılar çöp konteynerinde yiyecek arıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 19:58,Son Güncelleme:

Sarıkamış'ta aç kalan ayılar çöp konteynerinde yiyecek arıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sarıkamış'ta aç kalan ayılar çöp konteynerinde yiyecek arıyor
Abone Olgoogle-news

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan bozayılar, yerleşim yerlerine inerek çöp konteynerlerinden besleniyor.

İnönü Mahallesi'ne inen 2 yavru bozayı sokaklarda gezdikten sonra çöp konteynerinde yiyecek aradı. Yavru ayılar konteynerlerdeki yiyecek atıklarıyla karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana döndü. Aynı mahallede başka bir bozayı da bir evin bahçe duvarlarının üzerinde dolaştıktan sonra çöp konteynerindekilerle karnını doyurup uzaklaştı. Sokaklarda gezen ayıları balkondan izleyen vatandaşlar, ayıların mahalleye inmemesi için yetkililerden yardım istedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle