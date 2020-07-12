Sarıkamış'ta aç kalan ayılar çöp konteynerinde yiyecek arıyor

İnönü Mahallesi'ne inen 2 yavru bozayı sokaklarda gezdikten sonra çöp konteynerinde yiyecek aradı. Yavru ayılar konteynerlerdeki yiyecek atıklarıyla karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana döndü. Aynı mahallede başka bir bozayı da bir evin bahçe duvarlarının üzerinde dolaştıktan sonra çöp konteynerindekilerle karnını doyurup uzaklaştı. Sokaklarda gezen ayıları balkondan izleyen vatandaşlar, ayıların mahalleye inmemesi için yetkililerden yardım istedi.