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Sarıkamış vefası: Şehitler anıldı

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#Sarıkamış Harekâtı#Sarıkamış#Mahinur Özdemir Göktaş
Sarıkamış vefası: Şehitler anıldı
Mert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 07:00

Sarıkamış Harekâtı’nda donarak şehit olan binlerce Mehmetçik Kars Sarıkamış’ta düzenlenen törenlerle anıldı. Trabzon’da da 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı’nda 3 bin kişi devasa Türk bayrağı taşıdı.

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Birinci Dünya Savaşı’nda Kars’ın Sarıkamış ilçesi yakınlarındaki Allahuekber Dağları’nda kötü hava şartları yüzünden donarak şehit olan yaklaşık 60 bin asker, felaketin 110’uncu yılında düzenlenen törenlerle anılıyor.

Sarıkamış vefası: Şehitler anıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün Sarıkamış’ta düzenlenen şehitleri anma törenleri kapsamındaki meşaleli yürüyüşe katıldı.

Sarıkamış vefası: Şehitler anıldı

Prokotol heyeti ve binlerce vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda başlayan etkinlikte ellerinde meşalelerle Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne yürüdü.

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KARDAN HEYKELLER SERGİSİ AÇILDI

Anma törenleri kapsamında şehit ve gazi aileleri onuruna yemek programı da düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yemekte şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Sarıkamış vefası: Şehitler anıldı

Ardından Sarıkamış Kayak Merkezi’nde Sarıkamış şehitleri anısına yapılan ‘Kardan Heykeller Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da katıldı.

Sarıkamış vefası: Şehitler anıldı

Bakanlar Göktaş ve Bak, katılımcılarla birlikte, ‘Kardan Heykeller’in önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda, Türk Hava Kurumu ekipleri paraşütlü paramotor gösterisinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak halkı selamladı. Heykel açılışının ardından yine aynı noktada meşaleli kayak gösterisi yapıldı.  Pistten ellerinde meşalelerle gelen Jandarma Kayak Timleri, Sarıkamış 110’uncu yıl yazısını meşalelerle tutuşturdu.

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Sarıkamış vefası: Şehitler anıldı

SİS DAĞI’NDA YÜRÜYÜŞ

Trabzon’un Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı’nda da şehitler anısına yürüyüş gerçekleştirildi. İlçenin Hanyanı mevkisinde başlayan ve Sis Dağı’na kadar devam eden yürüyüşe 3 bin kişi katıldı.

Sarıkamış vefası: Şehitler anıldı

Katılımcılar, 1 metre kalınlığındaki karda metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. Törende katılımcılara buğday çorbası ve keşkek ikram edildi.

Sarıkamış vefası: Şehitler anıldı

BAKAN GÖKTAŞ KARŞILADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kars’ta düzenlenen ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı’ nedeniyle Ankara Tren Garı’ndan hareket eden Sarıkamış Ekspresi, 24 saatlik yolculuğun ardından ilçeye ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 235 yolcusu olan treni hareket diskiyle durdurarak karşıladı.

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Sarıkamış vefası: Şehitler anıldı

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#Sarıkamış Harekâtı#Sarıkamış#Mahinur Özdemir Göktaş

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