Sarıkamış şehitlerinin izinde şafak yürüyüşü

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Kars Sarıkamış’ın Kızılçubuk bölgesinden başlayan yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Sarıkamış şehitleri için binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen ve termometrelerin eksi 15 dereceyi gösterdiği 6 kilometrelik yürüyüşte Kara Kuvvetleri ve Jandarma birlikleri Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle ilerlerken, vatandaşlar da onlarca metrelik bayrakla onlara eşlik etti.



F-16’LARDAN SAYGI UÇUŞU

Sarıkamış Ay Yıldız Tören Alanı’nda son bulan yürüyüşün ardından anma töreni de düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Güler’in çelenk bırakmasının ardından tören mangası tarafından saygı atışı gerçekleştirildi. Şehitler için Kuran’ı Kerim okundu. Anma töreni F-16’ların saygı uçuşu ve Jandarma Çelik Kanatlar’ın gösterisiyle sona erdi.





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MEHMETÇİĞİN ÖLÜMSÜZ DESTANI

Milli Savunma Bakanı Güler, törende özetle şöyle konuştu: “Sarıkamış Harekâtı, vatan aşkının ateşiyle yanan sinesini keskin ayaza siper eden, gökten kurşun gibi yağan karı kendisine kefen edinen ve böylece vatana adanmışlık abidesi olan Mehmetçiğin tarihe geçen ölümsüz destanıdır. Sarıkamış Harekâtı’nda yaşanan acı kayıplar içimizi yaksa da Allahuekber Dağları’nda sergilenen kahramanlıklar yüce milletimizin direncinin, kararlılığının ve bağımsızlık iradesini simgesi olmuştur. Bunun omuzlarımıza yüklenen büyük bir sorumluluk olduğu bilinciyle daima birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Türkiye’nin büyüklüğünü ve gücünü korumak ve daha da yukarılara taşımak için yoğun gayretler sarf ediyoruz.”