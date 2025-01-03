Sarıkamış Şehitlerine kardan heykeller

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‘Bu toprakta izin var’ sloganıyla yapılacak etkinlikler kapsamında sergilenecek heykeller, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda 7 kişilik bir ekiple yürütülüyor.

200 KAMYON KAR TAŞINDI

Yaklaşık 200 kamyon kar taşınan Kızılçubuk mevkisinde Muhammed Hanifi Zengin’in yanı sıra Muhammet İşçi, Abdurrahman Datlı, Uğur Uzar, Muhammed Zeki Zengin, Suat Korkmaz’ın yaptığı heykeller, 4 Ocak’ta düzenlenecek törenle açılacak. Aynı gün şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla Sarıkamış Kayak Merkezi’nde ‘Kardan Heykeller Sergisi’nin açılışı yapılacak. Meşaleli kayak gösterisinin ardından Mevlid-i Şerif okunacak. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda vatandaşların katılımıyla meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek. Saat 20.00’de başlayacak yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği’nde son bulacak.

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PAZAR GÜNÜ YÜRÜYÜŞ VAR

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı’nın son günü olan 5 Ocak’ta ‘Anma Yürüyüşü’ yapılacak. Sabah saatlerinde Kızılçubuk Toplanma Alanı’nda bir araya gelecek olan gençler ve vatandaşlar saat 08.00’de yürüyüşe başlayacak. Yürüyüş, Ayyıldız Tören Alanı’nda son bulacak.

Sarıkamış etkinlik alanında hazırlıklar tamamlandı.