Sarıkamış şehitleri için eksi 14 derecede anma... ‘Bir milletin yüreği buz tuttu’

Sarıkamış Harekâtı’na katılan askerlerin kıyafetleriyle törende yer alan, Sarıkamış 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı askerler, alandaki dev Türk bayrağının altında bekledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören, Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Kazım Karabekir Kışlası 9’uncu Komando Tugayı´nda görevli Topçu Yüzbaşı Çapan Özçiftçi, 106 yıl önce gerçekleştirilen Sarıkamış Harekâtı’nı anlattı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Sarıkamış’ta sadece yüz binlerce askerin değil bir milletin yüreğinin buz tuttuğunu söyledi.