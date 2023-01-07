Sarıkamış için yola çıktılar

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da etkinliklere katılmak üzere 50 genç, milli sporcular ve sanatçılar ile dün sabah Ankara Garı'ndan trenle yola çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Programı’na katılmak üzere, gençler, milli sporcular ve sanatçılarla beraber Doğu Ekspresi treni ile Ankara Garı’ndan hareket etti.

Kasapoğlu, hareket öncesi yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı kapsamında şehitlerin izinde yola çıktıklarını belirterek, "Sarıkamış'a gençlerimizle birlikte 'Sarıkamış Ekspresi' ile gidiyoruz.

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Gençlerimiz, sporcularımız, sanatçı dostlarımız, kültür insanlarımızla beraber kültür yolculuğu yapacağız. Yozgat, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Sarıkamış'ta yolculuğumuzu nihayetlendireceğiz" diye konuştu.