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Sarıkamış için yola çıktılar

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#Sarıkamış Harekatı#Şehitlere Vefa Yürüyüşü#Kars
Sarıkamış için yola çıktılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 07:00

Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yıldönümünde ‘Şehitlere Vefa Yürüyüşü’ için Kars’a akın var. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri'  8 Ocak’a kadar devam edecek.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da etkinliklere katılmak üzere 50 genç, milli sporcular ve sanatçılar ile dün sabah Ankara Garı'ndan trenle yola çıktı. 

Sarıkamış için yola çıktılar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Programı’na katılmak üzere, gençler, milli sporcular ve sanatçılarla beraber Doğu Ekspresi treni ile Ankara Garı’ndan hareket etti.

Kasapoğlu, hareket öncesi yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı kapsamında şehitlerin izinde yola çıktıklarını belirterek, "Sarıkamış'a gençlerimizle birlikte 'Sarıkamış Ekspresi' ile gidiyoruz. 

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Sarıkamış için yola çıktılar

Gençlerimiz, sporcularımız, sanatçı dostlarımız, kültür insanlarımızla beraber kültür yolculuğu yapacağız. Yozgat, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Sarıkamış'ta yolculuğumuzu nihayetlendireceğiz" diye konuştu.

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#Sarıkamış Harekatı#Şehitlere Vefa Yürüyüşü#Kars

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