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Sarıkamış anmasında tavan çöktü

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#KARS#Otel#Tavan
Sarıkamış anmasında tavan çöktü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 07:00

Kars’ta Sarıkamış Harekâtı’nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında bir otelde belgesel gala gösteriminin yapıldığı salonun asma tavanı çöktü. Şans eseri can kaybı yaşanmazken yaralanan 32 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Kars’ın Sarıkamış ilçesi Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde dün saat 18.45 sıralarında, Sarıkamış Harekâtı’nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü. Olayda 9 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken 23 kişi kendi imkânlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Kars Sarıkamış’ta bir otelin tavanının çökmesi sonucu 32 kişi yaralandı. Yaralıların 23’ü ayaktan başvurdu, 9 yaralı ambulanslarla Kars Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Yaralıların genel durumları iyi. Geçmiş olsun” dedi.

Hastanede yaralıları ziyaret eden Kars Valisi Öksüz ise ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada “Bugün malumunuz Sarıkamış şehitlerimizle ilgili anma törenleri kapsamında Sarıkamış Belgeseli’nin izleneceği salonda asma tavanın çökmesi sonucu maalesef üzücü bir olay meydana geldi. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok, önemli bir yaralımız yok, hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Toplam 32 kişinin tedavileri yapılıyor. Sağlık personeli canla başla görev yapıyor. Ben bütün yaralılarımıza acil şifa diliyorum. İnşallah bir an önce hepsi sağlığına kavuşur” diye konuştu.

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‘ÖNCE BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPTU’

Hastanede tedavi gören yaralılardan gazeteci Ercüment Daşdelen, büyük bir gürültü sonrası tavanın salondakilerin üzerine düştüğünü söyledi. Kendisinin ayaklarında ezilme olduğunu belirten Daşdelen, “İçeri girip yerimi ayarlamak istedim. Çatırtı sesi gelmeye başladı. Yavaş yavaş tavan vatandaşların üzerine düşmeye başladı. O sıra da yere düştüm, vatandaşlarda benim üzerime düştü. Ayaklarımda ezikler oluştu. O an içeride büyük bir panik yaşandı. Yaralıların kendi imkânlarıyla enkazdan kurtulmaya çalıştığını gördüm. Daha sonra sesi duyup gelen vatandaşlar, bizi bulunduğumuz yerden çıkardı” dedi.

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#KARS#Otel#Tavan

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