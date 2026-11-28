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Sarıgül, dokunulmazlığı kaldırılırsa 47 ila 79.5 yıl hapis istemiyle yargılanacak. Farklı bir mağdur için hazırlanan ikinci fezlekeyle ceza artabilecek.

KARMA KOMİSYONDA

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi dün Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Fezleke aynı gün Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu’na gönderildi.

Karma Komisyon dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verirse Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak oylamayla Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılacak. Anayasa gereği parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığıyla ilgili görüşme yapılamıyor ve grup kararı alınamıyor. Dokunulmazlığın kaldırılması kararı ise “basit çoğunluk” yöntemiyle katılanların yarıdan bir fazlasının oyuyla alınıyor. Fezlekede Sarıgül’ün Türk Ceza Yasası ile Mal Bildirimi Yasası’ndaki 7 ayrı ceza maddesinden yargılanması talep ediliyor.

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KAMU GÜCÜNÜ KULLANDI

Fezlekede, Sarıgül’ün Şişli Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği dönemlerini kapsayan süreçte dört mağdura yönelik cinsel saldırı ve istismar eylemlerinin yanı sıra kamu gücü kullanarak usulsüz mal edindiği ve haksız menfaatleri aklamak amacıyla suç örgütü kurup yönettiği kaydedildi. Sarıgül hakkında “suç kazancını aklama”, “suç örgütü kurma”, “sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı”, “nitelikli cinsel saldırı” ve “haksız mal edinme” suçlamaları bulunuyor. Fezlekede mağdurların beyanları da yer aldı.

YARIM ASIRLIK CEZA TALEBİ

Fezlekede, 1999-2004 arasında Belediye Başkanı olan Sarıgül’ün malvarlığı edinim sürecinde usulsüzlükler yaptığı, taşınır ve taşınmaz malların yakınları ve çalışma arkadaşları üzerine kaydedildiği ileri sürüldü. Dosyada, Sarıgül’ün aracılarla Avrupa ülkelerine malvarlığı çıkardığı, İsviçre’deki iki bankada nakit tutulduğu kaydedildi. Fezlekede dört mağdurun yer aldığı cinsel suçların yanı sıra suç örgütü ve kara para aklama eylemlerini içeren ceza maddelerine göre Sarıgül hakkında 47 ila 79.5 yıl hapis cezasıyla dava açılması için dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. Ayrıca Sarıgül’e 5 ila 10 milyon lira arasında para cezası öngörülüyor. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanlığı döneminde partili bir kadına daha tacizde bulunduğu iddiasıyla Sarıgül hakkında hazırlanan ikinci fezlekenin de gelecek hafta Meclis’e ulaşması bekleniyor. Bu fezleke de işleme alındığında olası hapis talebinin alt sınırı 55 yıla çıkacak.