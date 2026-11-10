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Sarıgül’ün dosyası Ankara’da

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Sarıgül#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Ömer Sarıgül
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında ‘cinsel saldırı’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘suç örgütü kurma’ ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ iddiasıyla yürüttüğü soruşturma dosyasına ‘yetkisizlik’ kararı verdi.

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Dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sarıgül ailesine yönelik ‘kara para aklama’ iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında gazeteci Murat Ağırel, Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil, oğlu Ömer Sarıgül ve işinsanı Sofu Altınbaş’ın da olduğu 32 kişi tutuklanmıştı. Emir Sarıgül ise 4 Kasım’da ev hapsi adli kontrolü uygulanarak tahliye edilmişti.

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ÜÇ TUTUKLAMA TALEBİ

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sarıgül Ailesi’ne yönelik ‘kara para aklama’ iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu eski Müdürü Leyla Anıl Gök, idari personel Ahmet Seval ve Mali İşler Birimi yöneticisi Melih Karagöz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

 

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#Mustafa Sarıgül#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Ömer Sarıgül

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