‘Sarıgül’den poşet içinde 149 bin lira’

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Sarıgül Ailesi’ne yönelik ‘kara para aklama’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, ‘örgüte üye olma’, ‘kara para aklama’ ve ‘rüşvet’ iddiasıyla 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün yapılan operasyonla Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk, Emin Eres yakalanarak gözaltına alındı. Ç.K. ve H.M.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

SARIGÜL TELEFONLA ARADI

Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınıp 31 Ekim 2026’da adli kontrol kararıyla serbest bırakılan, o dönem Şişli Belediyesi’nin düzenlediği gençlik kamplarına katılan lise öğrencilerden M.B., savcılığa yeniden ifade verdi. M.B., savcılığa verdiği ikinci ifadesinde, “Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül benle iletişime geçmeye çalıştı. Beni ve ablamı sayısız kere telefonla aradı. Aradığı telefon numaralarından birisi kendi numarasıydı, diğer telefon numarasının ise sonu ‘62 62’ idi. Mustafa Sarıgül’den korktuğum için telefonları açmak zorunda kaldım. Konuşmamızda ağlayarak ‘Biz ne duruma düştük, neden böyle olduk’ dedi” diye konuştu.

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‘149 BİN TL VERDİ’ İDDİASI

Daha sonra Mustafa Sarıgül’ün aracıları olan Remzi Onuk, Yılmaz Güney ve Emin Eres’in kendisine ulaştıklarını öne süren M.B., ifadesinin devamında şunları anlattı: “Mustafa Sarıgül’ün kötü durumda olduğunu, onun bilgisiyle aradıklarını söylediler. Daha sonradan Mustafa Sarıgül’ün Etiler’de, Platin konutlarında bulunan ikametine gittim. Bu ikamete Mustafa Sarıgül tarafından akşam yemeğine davet edildim. Daha sonradan tarafıma Emin Eres tarafından para gönderildi. Emin Eres tarafından teslim edilen poşeti açtığımda 149 bin TL civarında verildi. Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişime geçip konuştuğum için pişmanım, bu şahıstan para aldığımdan dolayı da pişmanlık duyuyorum. Son olarak belirtmek isterim ki Mustafa Sarıgül’ün ikametine ablam G.B. gelmedi.”

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ÖMER SARIGÜL’DEN ALMANYA İFADESİ

19 Ekim 2026’da tutuklanarak cezaevine gönderilen, Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül’ün de savcılık ifadesi ortaya çıktı. Soruşturmanın şikâyetçileri arasında yer alan Sinan Çampınar’la, 2024’te babası Mustafa Sarıgül aracılığı ile tanıştığını belirten Ömer Sarıgül, ifadesinde şunları söyledi: “Sinan’la tanışırken babam bana Sinan Çampınar’ın tanıdığı yatırımcılar olduğu, Türkiye’ye yatırım yapmak istediklerini, Sinan’ın da bu paranın getirilmesinde aracılık yaptığını söyledi. Sonrasında ben Sinan Çampınar ile neredeyse hiç ilişki kurmadım. Zaten kendisi Almanya’da yaşadığı için görüşebileceğimiz bir durum da olmadı. Ancak Sinan ile tanıştıktan 1-2 ay sonra Sinan, kardeşi Diyar Çampınar ile beraber Türkiye’ye geldi. Beni arayıp kardeşi Diyar’la tanışmamı istedi ve Diyar Çampınar’ı bana ait olan Kabataş’ta bulunan LuLu isimli kafeye gönderdi. Burada Diyar’la oturup tanıştık. Sohbet esnasında Diyar kafenin konseptini çok beğendiğini, benzer bir kafeyi Münih’te de açabileceğimizi söyledi. Ben de olabileceğini söyledim.

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MÜNİH’E GİTTİM

Sonrasında Diyar Almanya’ya döndü ve bana kafe için bulduğu yerleri atmaya başladı. Ben de bir süre sonra Diyar’ın yanına Münih’e gittim. Burada Diyar’la birkaç yere baktıktan sonra Diyar’la birlikte bir şirket kurmak için işlemlere başladık. Birlikte notere gidip şirket ön sözleşmesi imzaladık. Ancak tescil işlemlerini tamamlayamadık ve sermayesini de ödemedik. Türkiye’ye döndüğüm için bu işlemler yarım kaldı. Sonraki süreçte Sinan’ın babamla planladığı Türkiye’ye yapılacak yatırım ve getirilecek para noktasında ters giden durumlar olduğunu görünce, şirket kurmaktan vazgeçtim ve hem Diyar’la hem Sinan’la ilişkimi kestim.”

‘BABAMLA TİCARET GÖRÜŞMEDİM’

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Ağabeyi Emir Sarıgül’le 7-8 yıldır konuşmadığını belirten Ömer Sarıgül, “Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Aynı şekilde babam Mustafa Sarıgül ile herhangi bir ticari ilişki yoktur. Benim 80 milyon Euro’luk sözleşmeyle, 100 milyon Euro’luk havaleyle ve bir teknenin devredilmesiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Annemin de konularla bir ilgisi yoktur. Babamın parça parça yurtdışına çıkardığı paralarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Babam Mustafa Sarıgül’ün bir villa alma görüşmesi yaptığını emniyette öğrendim. Emir Sarıgül ile çok uzun süredir görüşmüyorum. Babamla da hiçbir zaman ticaret görüşmedim. Babam da bana ticari faaliyetleri ile ilgili hiçbir şey anlatmaz” diye konuştu.

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EMİR’İN İŞİNİ BİLMEM

Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadığını söyleyen Ömer Sarıgül, “Ticari ilişkileri ve sosyal hayatında çok yalan söylediği, etrafında ipsiz sapsız insanlarla dolu olduğu benim kulağıma gelen bilgilerdir. Ancak ne iş yaptığını dahi bilmem. Babamın şu anki servetini nasıl edindiğini bilmiyorum çünkü yaş itibarıyla bunu bilebilecek durumda değilim. Ancak kendisinin gayrimeşru bir işini duymadım. Kara para aklama ile ilgili bir bilgim yoktur” dedi.