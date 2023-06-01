Sarıgül’den İmamoğlu’na liderlik tüyosu: Sakin ol

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BEN HEYECANLI VE ZAMANSIZ DAVRANDIM

Eski Şişli Belediye Başkanı Sarıgül, İmamoğlu’nun kulisleri hareketlendiren seçimlerden sonraki “değişim” çıkışını değerlendirdiği dünkü Halk TV yayınında şunları söyledi: “Sarıgül’ün yaptığı hataları yapmaması lazım. O arkadaşlara tavsiyem şudur; ben geçmişte zamansız davrandım, heyecanlı davrandım. Sarıgül’ün yaptığı hataları yapmaması lazım. O gün mesela Baykal’ın karşısına çıkmasam da bir kurultay sonra çıksaydım. Yüzde 40’la kaybettim. Tecrübesizlikle kaybettik. O arkadaşların sakin olması lazım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde en gayretli çalışanların başında geldi, muazzam çalıştı. Ama artık İstanbul’da içe dönük çalışma yapması lazım. Çok dolaşması, planlaması lazım. Bir belediye başkanı birinci dönem vaatleriyle seçilir, ikinci dönem seçiliyorsan yaptığın işlerden dolayı seçiliyorsundur, benim gibi üçüncü dönem seçiliyorsan da o artık senin için baştacı, muazzam bir şey. Bunu rahmetli Kadir Topbaş başardı, başarılı başkandı. Ben Şişli’de birincide yüzde 34, ikincide yüzde 54, üçüncüde yüzde 68 oy aldım, bu muazzam bir şey. İstanbul Belediyesi’ni nasıl kazanırız onun hesabını yapmak lazım.”

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BAYKAL’A RAKİP OLMUŞTU

- Mustafa Sarıgül, CHP’nin liderini seçmek üzere toplandığı 29 ve 30 Ocak 2005 tarihlerindeki 13. Olağanüstü Kurultayı’nda, dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal ile karşı karşıya gelmişti.

O dönem Şişli Belediye Başkanı olan Sarıgül, delegelerin yüzde 40.6’sının oyunu alırken, Baykal ise delegelerin yüzde 59.4’ünün oyunu alarak yeniden genel başkan seçilmişti.