Sarıgül’den 1 milyonluk ‘itibar’ davası

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve asliye hukuk mahkemesine sunulan dilekçelere göre sosyal medyada Sarıgül’e aitmiş gibi müstehcen içerikli bir görüntü paylaşıldı. İddiaya göre Rıdvan Y., sosyal medya hesabından Sarıgül’e yönelik hakaret ve tehdit niteliğinde paylaşımlarda bulundu. Sarıgül’ün avukatlarınca verilen dilekçede “Aile mahkemesinden 3 kez korunma kararı aldırılmıştır. Rıdvan Y. karara rağmen eylemlerine devam etmektedir” denildi. Avukatlar suç duyurusunda da bulundu.