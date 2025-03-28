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Sarıgül’den 1 milyonluk ‘itibar’ davası

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Sarıgül#DAVA#Sarıgül
Sarıgül’den 1 milyonluk ‘itibar’ davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 07:00

Erzincan Milletvekili ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyada yayılan müstehcen içerikli görüntülere ilişkin kendisi hakkında ağır hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan Rıdvan Y.’ye 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve asliye hukuk mahkemesine sunulan dilekçelere göre sosyal medyada Sarıgül’e aitmiş gibi müstehcen içerikli bir görüntü paylaşıldı. İddiaya göre Rıdvan Y., sosyal medya hesabından Sarıgül’e yönelik hakaret ve tehdit niteliğinde paylaşımlarda bulundu. Sarıgül’ün avukatlarınca verilen dilekçede “Aile mahkemesinden 3 kez korunma kararı aldırılmıştır. Rıdvan Y. karara rağmen eylemlerine devam etmektedir” denildi. Avukatlar suç duyurusunda da bulundu. 

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#Mustafa Sarıgül#DAVA#Sarıgül

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