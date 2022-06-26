Sarıgül, Yunan parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı

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Yunan Parlamentosu önünde Türk medyası mensuplarıyla bir araya gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül açıklama yaptı: “Sayın Miçotakis, Amerikan askerlerini çağırdınız, silahlarını yığdınız, ülkenizi Amerikan üssü yaptınız. Kendinizi güvende hissetmek için ABD’ye ihtiyacınız yok.”

Yunanistan’ın silahlanmaya harcadığı paraya da dikkat çeken Sarıgül, silaha bu kadar bütçe ayırmalarının gereksiz olduğunu vurguladı. Miçotakis’in Türkiye ile yaşanan ikili sorunları, iç politika malzemesi yapmasını doğru bulmadığını da kaydeden Sarıgül, Başbakan Miçotakis’in ABD Kongresi’nde Türkiye aleyhine sarfettiği sözlerin hoş olmadığını belirterek “Amerika’dan dost olmaz. Sizin dostunuz, komşunuz Türkiye’dir. Aramızdaki anlaşmazlıkları, diyalog ve müzakere yöntemleriyle çözebiliriz” ifadesini kullandı.

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SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

Sarıgül, medya mensupları ile buluşmasından önce Yunan Parlamentosu’nun önünde Türk bayrağı açtığı görüntüleri ise sosyal medya hesabında paylaştı. Sarıgül, geçtiğimiz günlerde yöneltilen “Bu kadar kişi ile Atina Meclisi’ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?” sorusuna “Bizi mecbur bırakmasınlar, Atina’nın meydanına yarın ineriz” yanıtı vermişti. Yunan haber siteleri, görüntüleri “İnanılmaz tahrik”, “Yunan Parlamentosu önünde Türk propagandası” ve “Türk politikacıdan tahrik” şeklinde başlıklarla yayınladılar. Öte yandan TDP Genel Sekreteri Teoman Mutlu “Basın buluşmasından bir süre sonra dolaşmak için otelden çıktık. Birkaç metre ötede bekleyen bir grup üzerimize yürüdü. Başkan Sarıgül, otele girdi. Ben de bazı darbeler aldım” diye açıklama yaptı.