Sarıgül ve Kotil tutuklandı

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1 MİLYAR EURO İDDİASI

Soruşturma kapsamında, K.P. ile M.B. tarafından 80 milyon Euro’luk bir sözleşme düzenlendiği ve 100 milyon Euro havale işlemi gerçekleştirildiği öne sürüldü. 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurtdışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1.5 milyon Euro’luk tekne satışı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Müştekiler K.P. ile M.B.’nin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettikleri, bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri öne sürüldü. İki müştekinin sundukları ses ve görüntü kayıtları ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller ile tehdit edildiklerine ilişkin beyanları birlikte değerlendiren savcılık, YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Emir ve Ömer Sarıgül, gazeteci Murat Ağırel, Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner hakkında 16 Ekim 2026’da gözaltı talimatı verdi. Daha sonra düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısı 17’ye yükseldi. 17 kişi dün adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Murat Ağırel, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Mehmet Ali Aslan tutuklandı.

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Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan ise adli kontrolle serbest kaldı.

EMİR SARIGÜL TESLİM OLDU

SORUŞTURMA kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül dün avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek.