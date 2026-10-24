Sarıgül soruşturmasında 3 şüpheliye tutuklama talebi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Sarıgül Ailesi hakkında yürütülen ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapılmıştı. Operasyonda Mustafa Sarıgül’ün koruması Beşir Ömer Demir, Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Atakan Eren ve Ümit İlker Avcı gözaltına alınmıştı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı tutuklama talebiyle, Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması Beşir Ömer Demir ile Atakan Eren ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.