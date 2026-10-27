Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheli adliyede

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Düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

3 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden işinsanı Ramazan Argün, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ve işinsanı İbrahim Avcı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

İşinsanı Eyüp Birgün, işinsanı Oktay Özkan, mimar ve şehir plancısı Erhan Naci İşözen, Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün ile Titanic Hotel YKB Yardımcısı Temel Aygün ‘ev hapsi’, eski Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve işinsanı Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, işinsanı Eyüp Ensar Saral, eski Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hulki Şavkin, Turgut Alkan, eski Şişli Belediyesi Kültür Müdürü Kenan Malkoç ve işinsanı Selami Cengiz ise ‘yurtdışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol istemiyle hâkimliğe gönderildi. Serkan Korkutata ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.