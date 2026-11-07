Sarıgül soruşturması okula sıçradı… Yönetime kayyum atandı

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‘Kara para aklama’ faaliyetlerinde Şişli Meslek Yüksek Okulu’nun kullanıldığına ilişkin tespitler doğrultusunda aralarında Şişli Meslek Yüksek Okulu’nun müdürü, eski müdürü, akademisyenler, muhasebe ve idari personelin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı.

‘SARIGÜL’ÜN PROJESİ’ OLARAK ANILIYOR

Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde okulun kurulması için öncülük etmiş, belediye kaynaklarıyla maddi destek vermişti. Bu nedenle okul ‘Sarıgül’ün projesi’ olarak da biliniyordu.

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Gözaltına alınan isimler şöyle:

- Doç. Dr. Selin Sarılı (İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü)

- Öğretim görevlisi Leyla Anıl Göl (Eski müdür)

- Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat Bekiroğlu (Eski kurucu müdür)

- Ahmet Seval (İdari personel / okul yöneticisi)

- Melih Karagöz (Mali işler birimi yöneticisi)

- Yusuf Eren (İdari ve Teknik İşler Birimi personeli)

-Belen Tekinbaş (İnsan kaynakları birim müdürü)

-Doç. Dr. Cihan Erdönmez (Eski idari ve akademik yöneticilik görevlerinde bulundu)

-Hülya Kahraman (Kurumsal iletişim direktörü ve kurumsal iletişim müdürü)

- Ali Ergün Gümüş (Eski akademik kadro mensubu / okul yöneticisi)

- Ali Aydın (Genel Müdür Yardımcısı)

27 TUTUKLU BULUNUYOR

SORUŞTURMADA bu zaman kadar, Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer Sarıgül, işinsanı Sofu Altınbaş ve gazeteci Murat Ağırel’in de arasında olduğu 27 kişi tutuklanmıştı. Emir Sarıgül ise 4 Kasım’da ev hapsi verilerek tahliye edilmişti.