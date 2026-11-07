×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sarıgül soruşturması okula sıçradı… Yönetime kayyum atandı

Güncelleme Tarihi:

#Sarıgül Soruşturması#Kara Para Aklama#Cinsel Saldırı
Sarıgül soruşturması okula sıçradı… Yönetime kayyum atandı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 07:00

SARIGÜL Ailesi’ne yönelik ‘kara para aklama’ ve ‘cinsel saldırı’ iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

  ‘Kara para aklama’ faaliyetlerinde Şişli Meslek Yüksek Okulu’nun kullanıldığına ilişkin tespitler doğrultusunda aralarında Şişli Meslek Yüksek Okulu’nun müdürü, eski müdürü, akademisyenler, muhasebe ve idari personelin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı.

Sarıgül soruşturması okula sıçradı… Yönetime kayyum atandı

‘SARIGÜL’ÜN PROJESİ’ OLARAK ANILIYOR

Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde okulun kurulması için öncülük etmiş, belediye kaynaklarıyla maddi destek vermişti. Bu nedenle okul ‘Sarıgül’ün projesi’ olarak da biliniyordu.

Sarıgül soruşturması okula sıçradı… Yönetime kayyum atandı

Haberin Devamı

Gözaltına alınan isimler şöyle:

- Doç. Dr. Selin Sarılı (İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü)

- Öğretim görevlisi Leyla Anıl Göl (Eski müdür)

- Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat Bekiroğlu (Eski kurucu müdür)

- Ahmet Seval (İdari personel / okul yöneticisi)

- Melih Karagöz (Mali işler birimi yöneticisi)

- Yusuf Eren (İdari ve Teknik İşler Birimi personeli)

-Belen Tekinbaş (İnsan kaynakları birim müdürü)

-Doç. Dr. Cihan Erdönmez (Eski idari ve akademik yöneticilik görevlerinde bulundu)

-Hülya Kahraman (Kurumsal iletişim direktörü ve kurumsal iletişim müdürü)

- Ali Ergün Gümüş (Eski akademik kadro mensubu / okul yöneticisi)

- Ali Aydın (Genel Müdür Yardımcısı)

Sarıgül soruşturması okula sıçradı… Yönetime kayyum atandı

27 TUTUKLU BULUNUYOR

SORUŞTURMADA bu zaman kadar, Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer Sarıgül, işinsanı Sofu Altınbaş ve gazeteci Murat Ağırel’in de arasında olduğu 27 kişi tutuklanmıştı. Emir Sarıgül ise 4 Kasım’da ev hapsi verilerek tahliye edilmişti.

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarıgül Soruşturması#Kara Para Aklama#Cinsel Saldırı

BAKMADAN GEÇME!