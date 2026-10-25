Sarıgül soruşturması genişliyor

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İstanbul’da, yurtiçinde ve yurtdışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen ve ‘Sarıgül soruşturması’ olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı ve Çağlar Sezgin savcılık ifadeleri sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Savcılık ifadeler tamamlanan diğer şüpheliler, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında ise ‘konutu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol tedbiri talep edildi.

İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği savcılık talebi doğrultusunda 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken Demir ve Eren’e konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri verdi.

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Soruşturma kapsamında dün 14 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce dün düzenlenen operasyonda aralarında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel YKB Yardımcısı Temel Aygün’ün de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

GÖZALTINA ALINANLAR

Sofu Altınbaş - Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özkan - Mustafa Sarıgül’ün muhasebecisi Temel Aygün - Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Ensar Saral - Saral Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin Yönetim Kurulu Başkanı, İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Alsar Maslak Gayrimenkul’ün sahibi, Ali Altınbaş’ın ortağı Hulki Şavkın - 1999 - 2009 yılında dönemin Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün Özel Kalem Müdürü Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu - 2014 CHP Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Birgün - Mustafa Sarıgül döneminde Şişli Belediye Başkanvekili, Murat Hazinedar döneminde 2014 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcı Erhan Naci İşözen - Mimar. Sarıgül’ün belediye başkanlığı döneminde Cumhuriyet-Halaskârgazi Caddesi, Şişli Meydanı, Nişantaşı-Teşvikiye ve çevresi için kentsel tasarım projelerini yaptı. Sarıgül’ün imar işlerindeki özel danışmanı. Kenan Malkoç - 2004 yılında Sarıgül’ün danışmanı, 24. Dönem CHP Milletvekili Adayı, Şişli Belediyesi eski Kültür Müdürü Selami Cengiz - Sarıgül’ün Erzincan’daki hemşehrisi. Ramazan Argün İbrahim Avcı

Fon soruşturmalarında 21 Ekim günü yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş dün tutuklanırken, ağabeyi Nusret Altınbaş ise gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Altınbaş ailesinin malvarlıkları dondurulmuştu.

DOSYASI ANKARA’DA

Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül’ün iki oğlu Emir Sarıgül ile Ömer Sarıgül ve eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, gazeteci Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan ve Sadullah Ergün olmak üzere 16 kişi tutuklanmıştı. Dün tutuklanan 3 şüpheliyle birlikte tutuklu sayısı 19’a yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM 28’inci Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaları ve evrakı, anayasal dokunulmazlığı nedeniyle fezleke düzenlenmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk etmişti.