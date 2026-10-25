Sarıgül soruşturması genişliyor

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İstanbul’da, yurtiçinde ve yurtdışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen ve ‘Sarıgül soruşturması’ olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı ve Çağlar Sezgin savcılık ifadeleri sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Savcılık ifadeler tamamlanan diğer şüpheliler, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında ise ‘konutu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol tedbiri talep edildi.
İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği savcılık talebi doğrultusunda 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken Demir ve Eren’e konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri verdi.
Soruşturma kapsamında dün 14 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce dün düzenlenen operasyonda aralarında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel YKB Yardımcısı Temel Aygün’ün de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
GÖZALTINA ALINANLAR
Fon soruşturmalarında 21 Ekim günü yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş dün tutuklanırken, ağabeyi Nusret Altınbaş ise gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Altınbaş ailesinin malvarlıkları dondurulmuştu.
DOSYASI ANKARA’DA
Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül’ün iki oğlu Emir Sarıgül ile Ömer Sarıgül ve eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, gazeteci Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan ve Sadullah Ergün olmak üzere 16 kişi tutuklanmıştı. Dün tutuklanan 3 şüpheliyle birlikte tutuklu sayısı 19’a yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM 28’inci Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaları ve evrakı, anayasal dokunulmazlığı nedeniyle fezleke düzenlenmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk etmişti.