Sarıgül, milletvekili kaydını yaptırdı; Buruk bir heyecan yaşıyorum

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CHP'den Erzincan Milletvekili seçilen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TBMM'de milletvekili kaydını yaptırdı. Sarıgül, Meclis'te olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye’mizin demokratik parlamenter sisteme geçmesi için Sayın Kılıçdaroğlu'na şartsız ve koşulsuz destek verdim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması için çok büyük çaba sarf ettim. 36 yıl sonra parlamentodayım; ama buruk bir heyecan yaşıyorum. Parlamentoda artık yumruğumu sıkacağım; ama yumruğumu cebime koyacağım. Bilgimle, deneyimlerimle her gün öğrenmeye çalıştığım yeni yeni konularla ülkeme hizmet için kırıcı bir politika izlemeyeceğim, yapıcı bir politika izleyeceğim. Sorun üreten bir politika izlemeyeceğim, çözüm üreten bir politika izleyeceğim" diye konuştu.