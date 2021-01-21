TÃ¼rkiye DeÄŸiÅŸim Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa SarÄ±gÃ¼l, Ankara'da basÄ±n mensuplarÄ±yla bir araya geldi. SarÄ±gÃ¼l, TÃ¼rkiye'deÂ bÃ¼yÃ¼k ve cesur bir deÄŸiÅŸime ihtiyaÃ§ olduÄŸunu, bu nedenle gÃ¶reve talip olduklarÄ±nÄ± ve partiyi kurduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SarÄ±gÃ¼l, il teÅŸkilatlarÄ±nÄ± oluÅŸturmaya devam ettiklerini, haftada 2-3 ilde iktidara hazÄ±rlÄ±k merkezlerini aÃ§arak, 1 Haziran'da partinin genel kongresini yapacaklarÄ±nÄ± belirtti.

'NE SOLUN NE SAÄžIN BEKÃ‡Ä°SÄ° DEÄžÄ°LÄ°Z'

SarÄ±gÃ¼l, "Biz, bugÃ¼n siyaset sahnesinde yer alan hiÃ§bir partinin ne yedeÄŸi, ne hizbi, ne de parti iÃ§i kliÄŸi deÄŸiliz.Â Biz bugÃ¼n siyaset sahnesindeki partilerin hiÃ§birinin benzeri, ortaÄŸÄ±, takipÃ§isi ya da gÃ¶lgesi deÄŸiliz.Â Biz, yepyeni bir siyaset anlayÄ±ÅŸÄ± ile TÃ¼rkiyeâ€™nin 83 milyonunun dertlerine Ã§are olmak Ã¼zere gelen TÃ¼rkiye partisiyiz. Biz hiÃ§ kimsenin sofrasÄ±ndan pay almaya gelmiyoruz.Â Biz, bu Ã¼lkenin tÃ¼m insanlarÄ±na zengin ve bereketli bir vatan sofrasÄ± kurmaya geliyoruz. Bu sofrada herkese yer olacaktÄ±r. Bu sofrada herkesin karnÄ± doyacaktÄ±r.Â Biz ne solun ne saÄŸÄ±n bekÃ§isi deÄŸiliz. TÃ¼rkiye artÄ±k soÄŸuk savaÅŸ dÃ¶neminin kalÄ±plarÄ±na mahkum edilemez. Bu kavramlar eskimiÅŸ ve deÄŸerini yitirmiÅŸtir. Biz hiÃ§bir ideolojinin, hiÃ§bir ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ne sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ne de odaÄŸÄ±yÄ±z. Biz bÃ¶lmeye deÄŸil, birleÅŸtirmeye geliyoruz" dedi.

'GENEL BAÅžKANI ÃœYELER SEÃ‡ECEK'

SarÄ±gÃ¼l, partiyi TÃ¼rkiyeâ€™nin deÄŸiÅŸim ihtiyacÄ±na uygun olarak en demokratik teÅŸkilat modeli ile kurduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Siyaseti delege aÄŸalarÄ±nÄ±n, kongre kurtlarÄ±nÄ±n, hizip odaklarÄ±nÄ±n hegemonyasÄ±ndan kurtarÄ±yoruz. Partimizin genel baÅŸkanÄ±, partimize Ã¼ye olan tÃ¼m yurttaÅŸlarÄ±n oyuyla seÃ§ilecek. ArtÄ±k delegeler yok, tÃ¼m Ã¼yeler var. Partiyi ikiÂ dÃ¶nemde iktidara taÅŸÄ±yamayan genel baÅŸkan gÃ¶revi yeni bir isme bÄ±rakacak" diye konuÅŸtu.Â

'HAZÄ°NE ARAZÄ°LERÄ° VATANDAÅžA'

SarÄ±gÃ¼l, iktidara geldiklerinde bÃ¼yÃ¼k projeleri; eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve adaletle ilgili bÃ¼yÃ¼k yasal deÄŸiÅŸikliklerde referandum yapacaklarÄ±nÄ±, belediye meclislerinde verilen kararlarÄ±n yÃ¼zdeÂ 90'Ä±nÄ± referandumla halka soracaklarÄ±nÄ± kaydetti. SarÄ±gÃ¼l,Â kamununÂ vatandaÅŸÄ±n baÅŸvurusunuÂ 24 saatten fazla geciktirmeyeceÄŸini, hiÃ§bir davanÄ±n 1Â yÄ±ldan uzun sÃ¼rmeyeceÄŸini belirtti. SarÄ±gÃ¼l, hazine arazilerini evsiz vatandaÅŸlara vererek barÄ±nma sorununu Ã§Ã¶zeceklerini, ilk evini alan vatandaÅŸtan vergi almayacaklarÄ±nÄ±, ilk eve sahip olmak isteyenlere Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k faizle kredi vereceklerini, vatandaÅŸÄ±n ilk arabasÄ±nÄ± vergisiz satÄ±n alacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. SarÄ±gÃ¼l, Ã¼niversitelerde rektÃ¶rÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler ve hocalarÄ±n birlikte seÃ§eceÄŸini, devlet kurumlarÄ±na yapÄ±lan telefon aramalarÄ±nÄ±n Ã¼cretsiz olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rkiye kendisi ve dÃ¼nya ile barÄ±ÅŸÄ±k bir Ã¼lke olursa, kaynak da gelir, refah da gelir" ifadelerini kullandÄ±.

'KENDÄ° ADAYIMIZI Ã‡IKARACAÄžIZ'

SarÄ±gÃ¼l, aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sorularÄ± da cevaplayarak, ittifak yapÄ±p yapmayacaklarÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye DeÄŸiÅŸim Partimiz, yapÄ±lacak ilk seÃ§imde ittifak yapacaktÄ±r. Biz en geniÅŸ ittifakÄ± yapacaÄŸÄ±z. BizÂ bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye ile ittifak yapacaÄŸÄ±z. HiÃ§ birÂ bÃ¶lge, mezhep, kÃ¼ltÃ¼r farkÄ± gÃ¶zetmeden TÃ¼rkiye'mizle ittifak yapacaÄŸÄ±z. Ä°ttifak yapan partiler Ã¶zellikleÂ muhalefet partileriÂ oylarÄ±nÄ± gizleyen, kendiÂ koltuklarÄ±nÄ± korumak isteyenler, oylarÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸinin gÃ¶rÃ¼nmesine sempatik bakmayanlar. O nedenleÂ TÃ¼rkiye DeÄŸiÅŸim Partisinin bir oyu bile kÄ±ymetlidir. Biz kendi adayÄ±mÄ±zÄ± Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z, kendi adayÄ±mÄ±zla seÃ§ime gireceÄŸiz. Biz Ankara'ya kiracÄ± olmaya deÄŸil ev sahibi olmaya geldik. Bizim adayÄ±mÄ±z fark yaratacak, bizim adayÄ±mÄ±zÄ±n farkÄ± olacak" dedi.

SarÄ±gÃ¼l, "CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacak mÄ±sÄ±nÄ±z?" sorusu Ã¼zerine, "Partimiz Ã¶ylesine demokratik ki o gÃ¼n geldiÄŸi zaman bÃ¼tÃ¼n kurullarÄ±yla detaylÄ± bir ÅŸekilde tartÄ±ÅŸacak, kararÄ±nÄ± en gÃ¼zel ÅŸekilde verecek" dedi.Â

'MECUT SÄ°STEMÄ° DOÄžRU BULMUYORUZ'

SarÄ±gÃ¼l, sistem tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili de demokratik parlamenter sistemi savunduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "Ama bunuÂ da oy meselesi yapmamÄ±z lazÄ±m, bunu bir kavgaÂ haline getirmemek lazÄ±m. Mevcut sistemi doÄŸru bulmuyoruz. CumhurbaÅŸkanÄ± makamÄ±nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nma limanÄ± olmasÄ±nÄ± istiyoruz. Partili cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu konudaÂ siyasi partilerle konuÅŸarak ortak bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak lamÄ±z. Biz ana konularda siyaset yapÄ±lmasÄ±nÄ± arzu etmiyoruz" diye konuÅŸtu.Â