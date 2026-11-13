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Etiler'deki evde akşam yemeği... Sarıgül dosyasında yeni ifade: Defalarca aradı, 149 bin lira gönderdi

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#Mustafa Sarıgül#Kara Para Aklama#Müge Bayır
Etilerdeki evde akşam yemeği... Sarıgül dosyasında yeni ifade: Defalarca aradı, 149 bin lira gönderdi
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 09:59

Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında başlatılan, kara para aklama iddialarının ardından cinsel saldırı ve istismar suçlamalarıyla genişleyen soruşturmada yeni bir ifade ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra “adli kontrol” tedbiriyle gözaltına alınan Müge Bayır, Mustafa Sarıgül’ün kendisine ve ablasına defalarca telefon ettiğini, daha sonra aracılar vasıtasıyla kendisine 149 bin lira para verdiğini iddia etti.

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Sarıgül’ün Etiler’deki evine akşam yemeğine davet edildiğini de anlatan Bayır dün verdiği ifadesinde, “Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişime geçip konuştuğum için pişmanım, bu şahıstan para aldığımdan dolayı da pişmanlık duyuyorum” dedi.

Etilerdeki evde akşam yemeği... Sarıgül dosyasında yeni ifade: Defalarca aradı, 149 bin lira gönderdi

Savcılık ifadesinde gözaltından sonraki süreci anlatan Bayır, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Mustafa Sarıgül’ün kendisiyle iletişime geçmeye çalıştığını ileri sürdü. Sarıgül’ün hem kendisini hem de ablasını çok sayıda kez aradığını belirterek şunları söyledi:

"KORKTUĞUM İÇİN TELEFONU AÇTIM"

“Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül benimle iletişime geçmeye çalıştı. Beni ve ablamı sayısız kere telefonla aradı. Aradığı telefon numaralarından birisi kendi numarasıydı, diğer telefon numarası ise sonu 62 62 idi. Sarıgül’den korktuğum için telefonları açmak zorunda kaldım. Konuşmamızda ağlayarak biz ne duruma düştük, neden böyle olduk dedi.”

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Etilerdeki evde akşam yemeği... Sarıgül dosyasında yeni ifade: Defalarca aradı, 149 bin lira gönderdi

ÜÇ KİŞİYİ ARACI OLARAK GÖSTERDİ

İfadesinde Sarıgül ile telefon görüşmelerinin ardından üç kişinin kendisiyle irtibata geçtiğini öne süren kişi, bu isimlerin R.O, Y.G ve E.E olduğunu söyledi. Bayır, “Bu kişiler Mustafa Sarıgül’ün kötü durumda olduğunu, onun bilgisiyle aradıklarını söylediler” dedi.

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Etilerdeki evde akşam yemeği... Sarıgül dosyasında yeni ifade: Defalarca aradı, 149 bin lira gönderdi

ETİLER’DEKİ EVİNDE AKŞAM YEMEĞİ

Mustafa Sarıgül tarafından akşam yemeğine davet edildiğini belirten Bayır, buluşmanın Sarıgül’ün Etiler’deki Platin Konutları’nda bulunan ikametinde gerçekleştiğini anlattı.

“POŞETTEN 149 BİN LİRA ÇIKTI”

“Daha sonradan tarafıma E.E. tarafından para gönderildi. E.E. tarafından tarafıma teslim edilen poşeti açtığımda 149 bin TL para gönderildi. Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişime geçip konuştuğum için pişmanım, bu şahıstan para aldığımdan dolayı da pişmanlık duyuyorum.”

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#Mustafa Sarıgül#Kara Para Aklama#Müge Bayır

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