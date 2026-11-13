Etiler'deki evde akşam yemeği... Sarıgül dosyasında yeni ifade: Defalarca aradı, 149 bin lira gönderdi

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Sarıgül’ün Etiler’deki evine akşam yemeğine davet edildiğini de anlatan Bayır dün verdiği ifadesinde, “Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişime geçip konuştuğum için pişmanım, bu şahıstan para aldığımdan dolayı da pişmanlık duyuyorum” dedi.

Savcılık ifadesinde gözaltından sonraki süreci anlatan Bayır, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Mustafa Sarıgül’ün kendisiyle iletişime geçmeye çalıştığını ileri sürdü. Sarıgül’ün hem kendisini hem de ablasını çok sayıda kez aradığını belirterek şunları söyledi:

"KORKTUĞUM İÇİN TELEFONU AÇTIM"

“Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül benimle iletişime geçmeye çalıştı. Beni ve ablamı sayısız kere telefonla aradı. Aradığı telefon numaralarından birisi kendi numarasıydı, diğer telefon numarası ise sonu 62 62 idi. Sarıgül’den korktuğum için telefonları açmak zorunda kaldım. Konuşmamızda ağlayarak biz ne duruma düştük, neden böyle olduk dedi.”

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ÜÇ KİŞİYİ ARACI OLARAK GÖSTERDİ

İfadesinde Sarıgül ile telefon görüşmelerinin ardından üç kişinin kendisiyle irtibata geçtiğini öne süren kişi, bu isimlerin R.O, Y.G ve E.E olduğunu söyledi. Bayır, “Bu kişiler Mustafa Sarıgül’ün kötü durumda olduğunu, onun bilgisiyle aradıklarını söylediler” dedi.

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ETİLER’DEKİ EVİNDE AKŞAM YEMEĞİ

Mustafa Sarıgül tarafından akşam yemeğine davet edildiğini belirten Bayır, buluşmanın Sarıgül’ün Etiler’deki Platin Konutları’nda bulunan ikametinde gerçekleştiğini anlattı.

“POŞETTEN 149 BİN LİRA ÇIKTI”

“Daha sonradan tarafıma E.E. tarafından para gönderildi. E.E. tarafından tarafıma teslim edilen poşeti açtığımda 149 bin TL para gönderildi. Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişime geçip konuştuğum için pişmanım, bu şahıstan para aldığımdan dolayı da pişmanlık duyuyorum.”