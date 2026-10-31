Sarıgül ailesinin 'kara kutusu' konuştu! 'Sarıgül parayı 4 ülkede akladı' iddiası...

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CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, Sarıgül soruşturmasında Cihan Tunç'un ifadesine ulaştı. Merve Tokaz, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Sarıgül’ün belediye başkanlığı döneminden başlayarak bugüne kadar devam eden ticari faaliyetleri, belediye başkanlında yaşanan sürecin hepsi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın radarında. Çok ciddi paralardan bahsediliyor, soruşturmayı yürüten savcılık makamı da bu parayı, kaynağını ve aklanması sürecinde gelişen organizasyonun nasıl ilerlediğini araştırıyor.

Cinsel taciz suçlaması var, suç gelirlerinin aklanması var, örgüt kurma suçlaması var aynı zamanda da rüşvet suçlaması var. 4 ayrı ifadeden bahsediyoruz.

Soruşturmanın çok kilit ismi Emir Sarıgül’ün 25 yıllık arkadaşı Cihan Tunç. Tunç tutuklanan isimlerden bir tanesi. Ailenin içinde olan isim.

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Mustafa Sarıgül ile ilgili iddia edilen ve tespit edilen konulardan biri de paranın aklama organizasyonunun bir ayağının İsviçre'ye uzandığı. İfade veren Cihan Tunç’un sözleri de bu durumu kanıtlar nitelikte.

Tunç, ifadesinde 'Göstermelik senetler imzalayarak, sözde bir alacak verecek ilişkisi yaratıp İsviçre'ye para kaçırdılar. Vatandaşlar tarafından ödenen vergilerde ilgili tarihlerde değişim yapıldı. Bazı kayıtlar silindi. Kapalı Çarşı'dan aldıkları altın ve pırlantaları özel jetle yurt dışına çıkarıyorlardı. Koruma Beşir Ömer Demir'e konuşmaması için Çekmeköy ilçesinde bir daire verdiler' dedi."

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SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Öte yandan yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 2 zanlı daha tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı, suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, şüphelilerden Zülfü Sümer ve Abdulkadir Sezgin'in tutuklanmasına, Müge ve Gökcen Bayır, Yusuf Demir, Elif Keskinel Ülker, Hatice Kübra Arat ve Hasan Hişim hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan zanlıların sayısı 24'e yükseldi.

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Öte yandan, firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları belirtilmişti.

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TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.

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Devam eden soruşturmada şüpheliler Zülfü Sümer, Abdulkadir Sezgin, Müge ve Gökcen Bayır, Yusuf Demir, Elif Keskinel Ülker, Hatice Kübra Arat ve Hasan Hişim gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemleri sonrası şüphelilerden Zülfü Sümer ve Abdulkadir Sezgin tutuklanmaları, Müge ve Gökcen Bayır, Yusuf Demir, Elif Keskinel Ülker, Hatice Kübra Arat ve Hasan Hişim ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Öte yandan, bu soruşturmada Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer almıştı.