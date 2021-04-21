'Sarı'dan 'kırmızı'ya dönen Diyarbakır'da zabıtayı gören maskesini taktı

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında yoğunluk sürüyor. Sosyal mesafe kuralının yeterince uygulanmadığı caddelerde dolaşanların maskelerini ise çene altında tuttukları gözlendi. Caddelerde oluşan yoğunlukla birlikte Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri de denetimlerini artırdı.

Ekipler, Yaşar Kemal Caddesi'nde toplu taşıma araçları ve taksilerde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, yoğunluğun yaşandığı yerlerde maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarını sürdürürken, bu sırada bazı kişilerin de ceza ve uyarılar nedeniyle hemen maskelerini taktıkları gözlendi.

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