Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sarıçiçek Dağı'nda mahsur kalanlar kurtarıldı

#Sarıçiçek Dağı#Hayvan#Yem
Sarıçiçek Dağında mahsur kalanlar kurtarıldı

Karabük’te yaban hayvanlar için doğaya yem bırakmak için Sarıçiçek Dağı'na çıkan 2 genç karda mahsur kaldı. Amatör telsiz üzerinden yardım çağrısı yapan gençler KARDOFF ekibi tarafından kurtarıldı.

Haberin Devamı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaban hayvanlarına yem bırakmak isteyen 2 genç Sarıçiçek Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle arazi araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kaldı. Gençler kalınlığı 1 metrenin üzerinde olan kardan dolayı saplanan araçlarını kurtarmayınca amatör telsiz üzerinden yardım çağrısı yaptı. Çağrı üzerine gençlerin yerleri belirlenerek durum Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) Başkanı Ahmet Demir’e bildirildi. Karlı kaplı ve zorlu arazi şartları altında Sarıçiçek Dağı'na çıkan Başkan Demir ve KARDOFF ekibi kara saplanan araca ve gençlere ulaştı. Kar yağışının devam ettiği bölge Kardoff ekibinin aracında bulunan vinç ile gençlerin kara saplanan aracı uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak kente geri indirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarıçiçek Dağı#Hayvan#Yem

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna