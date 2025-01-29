'Sarı zehir' can aldı! Özel klinikte skandal iddia: Eşimin ihramları hazırken, kefen giydirdiler

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Afyonkarahisar'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışan ve umreye gitmek için hazırlık yapan biri 7, diğeri 9 yaşında 2 erkek çocuk babası Mehmet Gündoğan, 12 Ocak'ta boğaz ağrısı şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada reçeteyle yazılan ilaç ve spreyi alan Gündoğan, rahatsızlığı geçmeyince bu kez 13 Ocak'ta aynı şikayetle özel bir kliniğe başvurdu. İddiaya göre burada Mehmet Gündoğan'a damar yolu açılarak, 'sarı serum' olarak bilinen serum verilmeye başlandı, 2 farklı serum da bağlanmak için hazırlandı. İkinci serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çeken Gündoğan'ın durumu ağırlaştı. Klinikte görevli doktor ve çalışanların Gündoğan'a müdahalesi yetersiz kaldı. Mehmet Gündoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Gündoğan, 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan, avukatı aracılığıyla olayın sorumlusu oldukları gerekçesiyle klinikteki doktor ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu.
'NEFES ALAMAMAYA BAŞLAMIŞ, KALBİ DURMUŞ'
Songül Gündoğan, "Eşim 13 Ocak Pazartesi günü boğaz ağrısı şikayeti üzerine özel bir kliniğe gidiyor. Orada ona verilen sarı serum, bana göre 'sarı zehir' maalesef eşimi 20 saat içinde benden alıyor. Bir gün öncesi devlet hastanesine aynı şikayet üzerine giden eşim boğaz spreyi, ağrı kesici verilerek gönderiliyor.
'EŞİMİN İHRAMLARI HAZIRKEN, KEFEN GİYDİRDİLER'
Eşinin kolay kolay doktora gitmeyen biri olduğunu söyleyen Songül Gündoğan, "Eşim ilaç dahi kullanmayan biriydi. Bu sefer gitme sebebi de umreye gideceğimiz içindi. Maalesef eşimin ihramları hazırken, kefen giydirdiler. Daha önce rahatsızlık yaşamadı, doktora gitmedi, bir ilaç bile kullanmamıştı kendisi" diye konuştu. (DHA)