‘Sarı yaz’ başladı Bodrum’da oteller doldu

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Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde turizm hareketliliği sürüyor. Turizmin incisi Bodrum’da hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı 26 derecelerde seyrediyor. Kente son 8 ay içerisinde kruvaziyerler ve hava yoluyla 816 binin üzerinde yabancı turist gelirken, bu sayının diğer gümrük kapılarındaki verilerin açıklanması ile 1 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Deniz ve hava yoluyla 816 binin üzerinde yabancı turist geldi. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 8’e yakın bir artış gözlemlendi” dedi.

EN ÇOK İNGİLİZ GELİYOR

Bodrum’a en çok turistin İngiltere’den geldiğini ve en uzun süreli konaklamayı İngilizlerin yaptığını söyleyen Dengiz, “Bodrum’a gelen yabancı turistler içerisinde İngiltere ilk sırada yerini korudu. Onu Rusya, Polonya ve Almanya takip etti. Bodrum’da ortalama 6 günlük konaklama süresiyle İngiltere yine başı çekiyor. Turistlerin günlük kişi başı 90 doların üzerinde bir harcama yaptığını düşünüyoruz. Temmuz ve ağustos arasında yoğun bir sezon geçirdik. İngiltere’den uçuşların 12 Kasım’a kadar uzatılması kararı alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özverili çalışması ve BODER’in işi takip etmesiyle çok iyi bir gelişme oldu. Kış döneminde ise haftada 2 gün uçuş ile İngiltere’den Bodrum’a turizm hareketliliğini sürdürmek için çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

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850 TL’DEN BAŞLIYOR

Bodrum’da “sarı yaz” dönemi ile turizm hareketliliğinin devam ettiğini kaydeden Dengiz, “Sezon bitmedi, tatilcilerin gizli şifresi olan kıştan son kaçış noktası olan sarı yaz dönemi başlıyor. 15 Eylül-15 Ekim arasında son bir periyot var. Güzel bir sarı yaz yaşayacağımızı düşünüyoruz. Okullar da açıldıktan sonra evli çiftler, emekliler ve gençler de bu dönemde tatil yapma imkanı sağlayacaklar. Fiyatlar da oldukça uygun duruma geldi. Her dönemin bir fiyatı vardır. Bu dönemde oda kahvaltı kişi başı fiyatlar 850 liradan başlıyor. A-B-C diye segmentlere ayırdığımız zaman oteller farklılık gösteriyor. C segment bir otel 850, B klasman bir otel yine oda kahvaltı kişi başı 1500, A segmentine baktığımız zaman 2 bin 500’e çıkacaktır. Sarı yaz erken başladı, 5 Eylül itibarıyla diyebiliriz. Eylül ayı içerisinde otellerde yüzde 90’ın üzerinde bir doluluk olacak gibi. Misafirlerimizin son avantajları değerlendireceklerini düşünüyoruz. Herkese hitap eden, her bütçeye uygun tatil avantajları sunacağız. Yakın zamanda Bodrum Yarı Maratonu, Bodrum Cup ve motor festivali var. Onların da verdiği bir hareketlilik olacaktır. Konserler de devam edecek, sezon bitmemiş oluyor” dedi.

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BİR GÜNDE GEMİYLE 1740 TURİST GELDİ

Bodrum’a yolcu gemileri gelmeye devam ediyor. Son olarak Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki ‘Marella Discovery’ isimli kruvaziyer dün 08.00’de Rodos Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Gemide çoğunluğu İngiliz olmak üzere 1740 yolcu ve 738 personel olduğu belirtildi. Yabancı turistler tarihi noktaları gezerek çarşıda vakit geçirdi.