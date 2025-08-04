‘Sarı’ vurgun

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Bir sonraki gün kuyumcunun önünde toplanan müşterilerden bazıları, aldıkları altınların sahte çıktığını öne sürerek polise başvurdu. Yatırım amacıyla altınları kuyumcuya emanet edenlerin de aralarında olduğu onlarca kişi dolandırıldıklarını belirtti. Polis her yerde şüpheli kuyumcuyu ararken, geride kalan mağdurlar ise altınlarını istiyor.

Semra Mutlu “Bir zincir verdi bana. İnsanların tavsiyesi üzerine gidip başka bir kuyumcuda baktırdım, sahteymiş. Suya batırılmış” dedi.

Adem Kara ise “Annem bileziklerini buraya verdiğinde 20 gün boyunca annemi oyalamış. Bir gün öncesinde de annem tekrar buraya geliyor, altınlarının nerede olduğunu soruyor. O da anneme cevap olarak dükkânın alev aldığını, neredeyse binanın yanacağını söylemiş. Sonrasında annemi oyalayıp tekrar gönderiyor. Bugün geldiğimizde dükkân kapalıydı” dedi.

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Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri, kuyumcu Hakan G.’yi 2 Ağustos’ta yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan G., adliyeye sevk edildi. Hakan G. hakkında eşi E.G.’nin de kayıp ihbarı yaptığı öğrenildi.