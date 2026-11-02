Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi | Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

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Güneşli hava yerini sağanağa bırakıyor. Bununla birlikte hava sıcaklıklarında da sert düşüş bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürülüğü tarafından yurdun batı bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra batısından başlamak üzere zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kıyı Ege'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın da akşam saatlerine kadar İzmir, Aydın ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

SEL VE DOLU RİSKİ VAR

Batı bölgelerde ise yarın sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Manisa ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde hortum riski, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

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SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için sarı ve turuncu kodlu alarm verdi. Bugünkü değerlendirmelerde Muğla için turuncu, Antalya, Balıkesir, Aydın ve İzmir için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yarın için yapılan tahminlerde ise yine Muğla için turuncu kodlu uyarı yapılırken, sarı kodlu uyarı yapılan iller ise şöyle oldu:

Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da hafta boyunca sağanak yağış etkili olacak. Cumartesi günü megakentteki gündüz sıcaklığı 12 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

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MUĞLA TEYAKKUZDA

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ekipler, muhtemel sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve heyelan risklerine karşı hazırlıklarını artırdı.

Muğla'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla ilgili tüm birimlerini alarma geçirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarının ardından Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda olumsuz hava şartlarına karşı gerekli tedbirler alındı.

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BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ MUHTEMEL AFETLERE KARŞI HAZIR BEKLİYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, sağanak yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve heyelan risklerine karşı ekipler teyakkuz halinde beklerken, muhtemel acil durumlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ilgili birimler arasındaki koordinasyon güçlendirildi.



YAĞIŞIN ETKİLİ OLDUĞU BÖLGELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

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Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde yağışların etkili olduğu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzlukları yakından takip ediyor. Su baskını riski bulunan alanlar, yağmur suyu tahliye noktaları ve heyelan tehlikesi oluşabilecek bölgeler muhtemel müdahaleler açısından değerlendiriliyor.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ YAĞIŞIN İZLERİNİ SİLİYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Köyceğiz’in Otmanlar, Bodrum’un Dirmil, Milas’ın Türkevleri, Çökertme, Bozalan ve Gökbel mahallelerinde yağış nedeniyle yollara sürüklenen hafriyat, çamur ve diğer malzemeleri temizledi.

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YOLLAR VE YAĞMUR SUYU HATLARINDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Yatağan’ın Doğanköy, Kadıköy ve Akgedik mahallelerinde büz ağızları ve yağmur suyu mazgalları temizlenirken, Bağyaka Mahallesi’nde yağış nedeniyle göçük oluşan bölgede mülkiyet sınır ölçümleri gerçekleştirildi. Dalaman’da ise Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dalaman Çayı mevkiinde temizlik, Kanalbaşı Sanayi Yolu’nda asfalt kırma çalışmaları gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışların oluşturduğu olumsuzlukları gidermek ve ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

BÜYÜKŞEHİR'DEN VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağış süresince vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önemine dikkat çekti. Özellikle dere yatakları, su baskını riski bulunan bölgeler ve heyelan tehlikesi taşıyan alanlarda gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddeti olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı