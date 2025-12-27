'Sarı' ve 'turuncu' alarm! Meteoroloji'den 38 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Haberin Devamı

Meteoroloji 27 Aralık Cumartesi hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Batı Karadeniz'in yükseklerinde yoğun kar, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

12 KENT İÇİN "TURUNCU", 26 İL İÇİN "SARI" KODLU KAR YAĞIŞI UYARISI

Haberin Devamı

Turuncu kodlu uyarı verilen iller şöyle: Bolu, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.

Sarı kodlu uyarı verilen ille şöyle: Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır.

ANKARA'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Ankara'nın Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından bina çatıları ve araçlar beyaz örtü ile kaplandı.