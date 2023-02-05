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Sarı Memet yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Sarı Memet#Cezaevi#Silahlı Saldırı
Sarı Memet yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 07:00

Cezaevine girdiğinde kendisiyle ilgilenmedikleri için 15 günde 8 kişiyi vuran ‘Sarı Memet’ lakaplı Mehmet Buyuran yakalandı.

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İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan Mehmet Buyuran (37) karıştığı bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Yargılanırken geçen ay başında tahliye oldu. ‘Sarı Memet’ lakaplı Mehmet Buyuran, kendisiyle cezaevinde ilgilenmediklerini düşündüğü arkadaş ve tanıdıklarının bir listesini çıkardı. Listeye aldığı Ertan K. ve Mehmet E. ile 17 Ocak günü konuşma bahanesi ile buluştu. Buluşma yerinde de tabancasını çıkarıp bacaklarından vurarak yaraladı. İlerleyen günlerde de listesindeki 5 kişiyi yine aynı yöntemle konuşma bahanesiyle buluşarak bacaklarından vurdu. Ardından Erdinç G.’yi (61) de geçen salı günü bacaklarından tabancayla vurmuştu. Daha sonra koşarak kaçtı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mehmet Buyuran’ı yakalamak için belirlediği adreslere baskın üstüne baskın düzenledi. Önceki gün düzenlenen operasyonda Mehmet Buyuran gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından da adliyeye çıkarıldı. Mehmet Buyuran’ın yakalanmasıyla adlarının listediği olduğunu düşünen arkadaşları derin bir nefes aldı.

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#Sarı Memet#Cezaevi#Silahlı Saldırı

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