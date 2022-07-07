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Antalya'da yaşayan Önay Köroğlu (69), 25 yıl önce bir hastane ziyaretinde tedavi gören hastaların moral ve motivasyonlarının düşük olduğunu fark edince onlarla ilgilenmek istedi. Hastane yönetimiyle iletişime geçerek gerekli izinleri alan Köroğlu, düzenli olarak hastaları ziyaret etti. Kısa süre sonra yakın arkadaşları da Köroğlu’na destek için hasta ziyaretlerine başladı. Önay Köroğlu, tıpkı sağlık çalışanları gibi sabah erken saatlerde gelip akşama kadar kimi zaman ameliyata girerek, kimi zaman da servise yeni çıkarılan hastalarla sohbet edip moral vermeye çalıştı.

UMUT AŞILADILAR

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yönetimi de onların bu sosyal sorumluluk çalışmasına destek vererek hastanede kendilerine bir oda tahsis etti. Sağlık personelinden farklı olmak ve kolay fark edilmek için sarı renkli önlük giymeyi tercih eden 25 kişilik ekip, hastanede ‘Sarı Melekler’ olarak adlandırıldı.

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25 yılda sayısız hastaya umut aşılayan Sarı Melekler, aralarında iş bölümü yaparak, nöbet de tutuyor. Aralarında hasta yakını olan, hastalık geçirip tedaviyle yeniden hayata bağlananlar da bulunuyor. Maddi hiçbir yardımı kabul etmeyen Sarı Melekler, ihtiyaç listelerini oluşturup STK’lardan bu ihtiyaçları ayni olarak karşılayıp hastalara ulaştırıyor.

HASTANENİN MORALİ ONLARA EMANET

Önay Köroğlu, sağlık çalışanlarının işlerinin çok zor ve yoğun olduğunu belirterek, hastaların ihtiyaç duyduğu moral ve motivasyonu da kendilerinin üstlendiğini söyledi. Köroğlu, “Hastaların ihtiyaç duyduğu bez, ilaç, kişisel bakım ürünlerini karşılamaya çalışıyoruz. Aramızda çalışmak zorunda olanlar var. Onlar da bize iş durumlarına göre destek veriyor. Pandemi sürecinde seyrekleştirdik ziyaretlerimizi, ancak ara vermedik” dedi.